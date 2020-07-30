NHS çalışanları hükümeti protesto etti

\r\nAvrupa'da koronavir\u00fcsten en \u00e7ok etkilenen \u00fclke olan \u0130ngiltere'de sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 yine sokakta. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 salg\u0131nla m\u00fccadelede ba\u015fta ki\u015fisel koruyucu ekipman a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olmak \u00fczere h\u00fck\u00fcmetin sa\u011fl\u0131k sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunlar\u0131 protesto etti, maa\u015flar\u0131na zam istedi.\r\n\u0130ngiliz sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 ba\u015fkent Londra\u2019da h\u00fck\u00fcmeti protesto ederek maa\u015flar\u0131na zam istedi.\r\n\r\nYakla\u015f\u0131k 200 sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fan\u0131, ba\u015fkentte Ba\u015fbakan Boris Johnson\u2019\u0131n da koronavir\u00fcse yakaland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde yatt\u0131\u011f\u0131 St. Thomas Hastanesi \u00f6n\u00fcnde topland\u0131. Maske tak\u0131p sosyal mesafe kural\u0131na uyan g\u00f6stericiler, Westminster K\u00f6pr\u00fcs\u00fc ve parlamento binas\u0131n\u0131 ge\u00e7erek ba\u015fbakanl\u0131k ofisi 10 Numara'n\u0131n bulundu\u011fu Downing Street'e y\u00fcr\u00fcd\u00fc. Eylemciler burada salg\u0131nda hayat\u0131n\u0131 kaybeden sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 olan 540'\u0131 ayakkab\u0131lar\u0131yla ba\u015fbakanl\u0131k \u00f6n\u00fcnde zemine yazd\u0131.\r\n\r\nGruptakiler, ba\u015fta ki\u015fisel koruyucu ekipman a\u00e7\u0131\u011f\u0131 olmak \u00fczere h\u00fck\u00fcmetin sa\u011fl\u0131k sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunlar\u0131 yans\u0131tan pankart ve d\u00f6vizler ta\u015f\u0131d\u0131. Sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131, salg\u0131nla m\u00fccadelede g\u00f6sterdikleri performansa \u00fccret art\u0131\u015f\u0131yla kar\u015f\u0131l\u0131k verilmesini de talep etti.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n eylemlerinin \u00fclkenin farkl\u0131 kentlerinde b\u00fcy\u00fcyerek devam etmesi bekleniyor.