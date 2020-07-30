NHS çalışanları hükümeti protesto etti

2 days önce
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Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere’de sağlık çalışanları yine sokakta. Sağlık çalışanları salgınla mücadelede başta kişisel koruyucu ekipman açığı olmak üzere hükümetin sağlık sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunları protesto etti, maaşlarına zam istedi.

İngiliz sağlık çalışanları başkent Londra’da hükümeti protesto ederek maaşlarına zam istedi.

Yaklaşık 200 sağlık çalışanı, başkentte Başbakan Boris Johnson’ın da koronavirüse yakalandığı dönemde yattığı St. Thomas Hastanesi önünde toplandı. Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan göstericiler, Westminster Köprüsü ve parlamento binasını geçerek başbakanlık ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Street’e yürüdü. Eylemciler burada salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı olan 540’ı ayakkabılarıyla başbakanlık önünde zemine yazdı.

Gruptakiler, başta kişisel koruyucu ekipman açığı olmak üzere hükümetin sağlık sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunları yansıtan pankart ve dövizler taşıdı. Sağlık çalışanları, salgınla mücadelede gösterdikleri performansa ücret artışıyla karşılık verilmesini de talep etti.

Sağlık çalışanlarının eylemlerinin ülkenin farklı kentlerinde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

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