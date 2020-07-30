İngiltere’nin araç üretimi yüzde 48,2 düşüş gösterdi

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği(SMMT) verilerine göre, üretim Haziran ayında yıllık %48,2 gerileyerek 56 bin 594 oldu.

Nisan ayında üretim %99,7 düşüşle sadece 197 olmuş ve tarihin en düşük üretim rakamını görmüştü.

Mayıs ayında düşüş %95,4 olarak gerçekleşmişti. Geçen yılın aynı ayında üretim 109 bin 226 seviyesindeydi. İç piyasaya üretim %63,8 düşüşle 6 bin 670 oldu. İhracat %45,0 düşüşle 49 bin 924 olarak gerçekleşti. İhracatın toplam üretim içindeki payı %88,2 seviyesine geldi.