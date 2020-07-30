Başbakan Johnson: “Koronavirüs krizinin bittiği yanılgısına düşmeyin”

2 days önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs krizinin bitmediğini, halkın böyle bir yanılgıya düşmemesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin virüsü kısmen kontrol edebildiğini belirten Johnson, “Bazı Avrupa ülkelerindeki vaka artışını takip ediyoruz” dedi ve ekledi:

“ABD’de olanları görüyorsunuz, dikkatimizi ve disiplinimizi bozmadan, bütün bunların geride kaldığı yanılgısına düşmeden devam etmemiz lazım.

“İkinci bir dalganın sadece sağlık açısından değil, ekonomi açısından da etkileri yıkıcı olur. Bunun önüne geçmek için yapılacak en iyi şey sosyal mesafeye dikkat etmek, elleri düzenli yıkamak, mağazalarda ve toplu taşımada maske takmak. Belirtiniz varsa da en önemli şey test yaptırmak.”

Johnson bu konuda iki hafta önce daha farklı açıklamalar yapıyordu. Krizin hafiflemekte olduğunu belirten Johnson, Kasım ayından itibaren sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılabileceğini söylemişti.

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