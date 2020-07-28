Koronavirüs kışın daha fazla mı yayılacak?

\r\n\r\nBu soru hala yan\u0131tlanmam\u0131\u015f olsa da di\u011fer vir\u00fcsler hakk\u0131ndaki bilimsel g\u00f6stergeler "evet" y\u00f6n\u00fcnde.\r\n\r\nCovid-19'a yol a\u00e7an yeni koronavir\u00fcs d\u0131\u015f\u0131nda, bildi\u011fimiz nezle semptomlar\u0131na neden olan d\u00f6rt farkl\u0131 koronavir\u00fcs t\u00fcr\u00fc daha var. Bunlar k\u0131\u015f\u0131n daha kolay yay\u0131l\u0131yor. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda influenza, rinovir\u00fcs ve solunum yollar\u0131n\u0131 etkileyen RSV vir\u00fcs\u00fc k\u0131\u015f\u0131n yayg\u0131nla\u015f\u0131yor.\r\n\r\nLondra Hijyen ve Tropikal Hastal\u0131klar Fak\u00fcltesi'nden Dr. Rachel Lowe, "K\u0131\u015f\u0131n zirve yapan di\u011fer vir\u00fcslere bakarsak mevsimsel etki s\u00f6z konusu olabilir. Ama bunun nedeni, hava ko\u015fullar\u0131ndan m\u0131 yoksa insan davran\u0131\u015f\u0131ndan m\u0131 kaynakland\u0131\u011f\u0131 tam bilinmiyor" diyor.\r\n\r\nT\u00fcm vir\u00fcsler hava so\u011fukken insan v\u00fccudu d\u0131\u015f\u0131nda daha uzun s\u00fcre canl\u0131 kalabiliyor. \u0130ngiltere'de h\u00fck\u00fcmetin bilimsel tavsiye grubu (Sage), koronavir\u00fcs i\u00e7in en elveri\u015fli s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n 4 santigrat derece oldu\u011funu belirtiyor. Ayr\u0131ca vir\u00fcs\u00fcn aktifli\u011fini azaltt\u0131\u011f\u0131 san\u0131lan mor \u00f6tesi (ultraviyole) g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131 k\u0131\u015f\u0131n daha az.\r\n\r\nK\u0131\u015f\u0131n kapal\u0131 ortamda daha fazla bulunuyoruz; pencereler kapal\u0131 oldu\u011fundan havaland\u0131rma da daha az. T\u00fcm bu fakt\u00f6rler koronavir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131na neden oluyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere T\u0131p Bilimleri Akademisi raporuna g\u00f6re, k\u00f6t\u00fcmser bir tahminle bu k\u0131\u015f \u00fclkede 250 bini a\u015fk\u0131n \u00f6l\u00fcm olabilir.\r\n\r\nVir\u00fcs ta\u015f\u0131yan bir ki\u015finin bunu ka\u00e7 ki\u015fiye bula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden R katsay\u0131s\u0131n\u0131n bunda etkili oldu\u011fu belirtiliyor. \u015eu an 1.0'in alt\u0131nda olan R'nin k\u0131\u015f\u0131n 1.7'ye y\u00fckselece\u011fi tahmin ediliyor. K\u0131s\u0131tlamalar \u00f6ncesinde R say\u0131s\u0131 3.0 civar\u0131ndayd\u0131.\r\n\r\nK\u0131\u015f yakla\u015f\u0131p mevsim de\u011fi\u015firken koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda ilkinden daha b\u00fcy\u00fck ikinci dalgan\u0131n ya\u015fanmas\u0131ndan korkuluyor.\r\n\r\nCovid'li bir k\u0131\u015f \u00f6ng\u00f6r\u00fcs\u00fcnde bulunmak olduk\u00e7a karma\u015f\u0131k ve baz\u0131 belirsizlikler hakim olsa da hem endi\u015felendirecek hem de i\u00e7 rahatlatacak baz\u0131 nedenler var.\r\n\r\nKuzey yar\u0131mk\u00fcrede k\u0131\u015f\u0131n ne kadar k\u00f6t\u00fc ge\u00e7ece\u011fi sadece koronavir\u00fcse de\u011fil, k\u0131\u015f\u0131n beliren di\u011fer vir\u00fcslere, kendi davran\u0131\u015flar\u0131m\u0131za ve h\u00fck\u00fcmet politikalar\u0131na ba\u011fl\u0131 olacak.\r\n\r\nAyr\u0131ca bir vir\u00fcs\u00fcn yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 enfeksiyonun bir di\u011ferini engelledi\u011fine dair yeni bilimsel veriler de var; ancak bunun koronavir\u00fcs a\u00e7\u0131s\u0131ndan nas\u0131l i\u015fleyece\u011fi hen\u00fcz tam olarak bilinmiyor.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n