Boris Johnson: “İkinci dalga belirtileri var”

3 hours önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İspanya’dan İngiltere’ye dönenlerin 14 gün karantinaya alınma teklifine destek vererek, Avrupa’da ikinci dalga belirtileri görüldüğünü söyledi.

İngiltere geçtiğimiz hafta sonu İspanya’dan ülkeye dönen vatandaşları için 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karara destek vererek Avrupa’da ikinci dalga belirtileri görüldüğü konusunda uyardı.

Johnson, “Yapmamız gereken, risklerin tekrar artmaya başladığını düşündüğümüz zaman, hızlı ve kararlı bir eylemde bulunmak. Avrupa’da neler olduğuna dair net olmamız gerekiyor. Korkarım, bazı yerlerde salgında ikinci dalganın işaretlerini görmeye başladık” dedi.

İngiltere’de açıklanan son verilere göre, şimdiye kadar Covid-19 kaynaklı meydana gelen vaka sayısı 299 bin 426’ya ulaştı, 45 bin 752 kişi de hayatını kaybetti.

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