İngiliz ekonomisinin durumu tahmin edilenden kötü

\r\n\u0130NGILTERE ekonomisi i\u00e7in yap\u0131lan tahminler daha da k\u00f6t\u00fcle\u015fti. BBC'de yer alan habere g\u00f6re, corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 ve Brexit'in \u00fcst \u00fcste gelmesiyle sars\u0131lan \u0130ngilizler'in salg\u0131n \u00f6ncesi d\u00f6neme d\u00f6nmesi en iyi ihtimalle 2024 y\u0131l\u0131n\u0131 bulacak.\r\n\r\n18 AYDA TOPARLANMA TAHM\u0130N\u0130 \u00c7\u00d6P OLDU\r\n\r\nEY Item Club'\u0131n \u0130ngiliz Hazinesi'ne benzer bir model kullanarak yapt\u0131\u011f\u0131 tahmine g\u00f6re, i\u015fsizlik y\u00fczde 3.9'dan y\u00fczde 9'a y\u00fckselecek. As\u0131l endi\u015fe verici tahmin ise ekonominin daralmas\u0131yla ilgili. Bir ay \u00f6nce yap\u0131lan analizlerde \u0130ngiliz ekonomisinin 2020'de y\u00fczde 8 k\u00fc\u00e7\u00fclece\u011fi belirlenmi\u015fti. Ancak son tahminlerde daralman\u0131n y\u00fczde 11'i bulaca\u011f\u0131 kaydedildi. Salg\u0131n\u0131n bitmesi halinde, salg\u0131n \u00f6ncesi d\u00f6neme 18 ayda d\u00f6n\u00fclece\u011fi y\u00f6n\u00fcndeki tahminler de 2024 y\u0131l\u0131 olarak revize edilmi\u015f durumda.\r\n\r\n\u2018T\u00dcKET\u0130C\u0130LER TEMK\u0130NL\u0130 DAVRANIYOR'\r\n\r\n\u0130ngiltere Merkez Bankas\u0131 Ba\u015f Ekonomisti Andy Haldane, ge\u00e7en hafta milletvekillerine verdi\u011fi brifingde ekonominin V \u015feklinde bir toparlanma s\u00fcrecinde oldu\u011funu s\u00f6ylemi\u015fti. Mart ve nisan ay\u0131nda kaybedilen \u00fcretim kapasitesinin yar\u0131s\u0131n\u0131n geri geldi\u011fini a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Ancak uzmanlar tam tersini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n\u0130ktisat\u00e7\u0131lara g\u00f6re Haldane'in tahmin etti\u011fi kadar h\u0131zl\u0131 bir toparlanma zor g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. EY Item Club'\u0131n ba\u015f ekonomi dan\u0131\u015fman\u0131 Howard Archer, \u201cKarantina k\u0131s\u0131tlamalar\u0131 kald\u0131r\u0131lsa da t\u00fcketiciler beklenenden \u00e7ok daha temkinli davran\u0131yor. Bize g\u00f6re ekonominin toparlanmas\u0131nda t\u00fcketici g\u00fcveniyle birlikte i\u015fsizlik ve i\u015f yat\u0131r\u0131mlar\u0131 belirleyici fakt\u00f6rler olacak. \u0130ngiliz ekonomisi en k\u00f6t\u00fc d\u00f6nemi geride b\u0131rakm\u0131\u015f olabilir ama t\u0131rman\u0131\u015f\u0131n beklenenden \u00e7ok daha uzun s\u00fcrmesi muhtemel g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor\u201d dedi.\r\n\r\nMERKEZ BANKASI 100 M\u0130LYAR DOLAR AKTARACAK\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmet, insanlar\u0131 harcama yapmaya te\u015fvik etmek i\u00e7in vergileri d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc, destek \u00f6demeleri yapt\u0131. Hazine \u015fans\u00f6lyesi Rishi Sunak, konaklama sekt\u00f6r\u00fcnde KDV'yi kald\u0131rd\u0131. Ayr\u0131ca ekim ay\u0131 bitene kadar her personel i\u00e7in bin pound destek \u00f6demesi s\u00f6z\u00fc verdi. Ancak 30 milyar dolarl\u0131k paketin daha \u00e7ok turizm ve restoran sekt\u00f6r\u00fcn\u00fc destekledi\u011fi, di\u011fer sekt\u00f6rleri ise g\u00f6rmezden geldi\u011fi ele\u015ftirileri yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere Merkez Bankas\u0131 ise ge\u00e7en ay yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada corona vir\u00fcs\u00fc salg\u0131n\u0131 kaynakl\u0131 \u2018benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f' krizle m\u00fccadeleye yard\u0131m etmek i\u00e7in ekonomiye 100 milyar pound aktaraca\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.