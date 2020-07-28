İngiltere’de iş başvuruları 30 kat arttı

KORONAVIRÜSÜ salgınının en çok etkilediği ekonomilerden biri İngiltere. Bir yandan Brexit, bir yandan karantina derken ülke tarihinin en çok borçlandığı döneme girdi. İşsizlik de ciddi bir sorun haline gelmeye başlıyor. BBC’de yer alan bir habere göre, iş ilanlarına görülmemiş bir başvuru var.

’30 BEKLİYORDUK 963 KİŞİ BAŞVURDU

Londra merkezli D&D’nin İnsan Kaynakları Müdürü Carol Cairnes, Manchester’da bulunan bir otelleri için resepsiyonist ilanı açtıklarını söyledi. Cairnes, “Tecrübelerimize göre, ilana yaklaşık 30 kişinin ilgi göstermesini bekliyorduk. 24 saatten kısa bir süre sonra ilana baktığımızda 963 kişinin başvurduğunu görünce küçük bir şok yaşadık. Bunların içinde, restoranlarda genel müdürlük yapmış olanlar bile vardı. Bu kadar çok iş arayan insan görmek gerçekten üzücü” dedi.

‘DOKTORA MEZUNLARININ BAŞVURMASI ÇOK ÜZÜCÜ’

Hizmet sektöründe bar, kafe, restoran ve otel gibi birçok işletme salgından olumsuz etkilendi. Uzun süre kapalı kaldıkları için işçileri çıkarmak zorunda kaldılar. Açılan mekanlarda ise sosyal mesafe kuralı nedeniyle çok daha az müşteriye hizmet verilmesi, eskisi kadar fazla personele ihtiyaç olmaması anlamına geliyor.

Yoğun iş arama talebi sadece hizmet sektörüne özgü değil. Parfüm şirketi Notes of Northumberland, haftada 16 saatlik perakende iş ilanı açtı. Şirket yetkilisi Emily Pringle, “583 başvuru aldık. Başvuranların çoğu, aradığımızdan çok daha fazla niteliklere sahipti. Doktora seviyesinde eğitim görüp bu işe başvuranların olması çok üzücü. Bu durum, piyasanın halini anlatıyor” ifadelerini kullandı.

AKTİF İLAN SAYISI ŞUBATTAKİNİN YARISINDAN AZ

Sara John, bir bar müdürü için ilan verdiğinde en fazla beş geri dönüş bekliyordu. John, “35 kişi iş için başvurdu. Üstelik bunların arasında, daha önce çok iyi restoranlarda çalışmış ancak işlerini kaybetmiş insanlar vardı. Üstelik kilometrelerce uzakta yaşamasına rağmen işi isteyen kişiler oldu” diye konuştu.

Wimbledon’daki Alexandra Pub’ın barında çalışmak için iki iş ilanı verildi. Genel müdür Mick Dore, en fazla bir düzine başvuru beklerken 400 kişinin işi istemesiyle şaşkına döndü.

İstihdam Araştırmaları Enstitüsü’ne göre İngiltere’de şu anda aktif 433 bin iş ilanı bulunuyor. Bu sayı, şubat ayındakinin yarısından daha az. Enstitü müdürü Tony Wilson, “Kuşkusuz neslimizin en zor iş piyasasını yaşıyoruz. Maalesef henüz toparlanma belirtisi de yok” yorumunu yaptı.