Kuzey Londra’da 12 kişi tutuklandı, 1’i Türk kökenli

İngiltere’nin kuzey Londra bölgesinde uyuşturucu ve şiddet suçlarından dolayı 12 kişi tutuklandı.

Tutuklanan 12 kişiden 1’i ise Türkiye kökenli olduğu kaydedildi.

İki kişi, 24 Temmuz Cuma günü Thames Magistrates mahkemesinde uyuşturucu, silah taşıma ve şiddet suçlarından dolayı yargılandı.

Diğerleri ise 29 Temmuz Çarşamba günü yargılanacak.

1991 doğumlu Hasan Hepyalçın, ateşli silah taşıma ve başkalarının hayatını tehlikeye atma niyetinde olduğu için yargılanacak.