Kuzey Londra’da 12 kişi tutuklandı, 1’i Türk kökenli

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin kuzey Londra b\u00f6lgesinde uyu\u015fturucu ve \u015fiddet su\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 12 ki\u015fi tutukland\u0131.\r\n\r\nTutuklanan 12 ki\u015fiden 1\u2019i ise T\u00fcrkiye k\u00f6kenli oldu\u011fu kaydedildi.\r\n\r\n\u0130ki ki\u015fi, 24 Temmuz Cuma g\u00fcn\u00fc Thames Magistrates mahkemesinde uyu\u015fturucu, silah ta\u015f\u0131ma ve \u015fiddet su\u00e7lar\u0131ndan dolay\u0131 yarg\u0131land\u0131.\r\n\r\nDi\u011ferleri ise 29 Temmuz \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc yarg\u0131lanacak.\r\n\r\n1991 do\u011fumlu Hasan Hepyal\u00e7\u0131n, ate\u015fli silah ta\u015f\u0131ma ve ba\u015fkalar\u0131n\u0131n hayat\u0131n\u0131 tehlikeye atma niyetinde oldu\u011fu i\u00e7in yarg\u0131lanacak.