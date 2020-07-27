İngiltere’de ilk kez bir evcil hayvanda koronavirüs tespit edildi

\r\n\u0130ngiltere'de, ilk kez evde bak\u0131lan kedide yeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn tespit edildi\u011fi bildirildi.\r\n\u0130ngiltere Veterinerlik Ofisinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, 22 Temmuz'da \u0130ngiltere'nin Weybridge kentindeki Hayvan ve Bitki Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Ajans\u0131nda bir evcil kediye Kovid-19 testinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\nKedinin, \u00fclkede Kovid-19'un tespit edildi\u011fi ilk hayvan olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti\u011fi ifade edilirken, evcil kediye Kovid-19 vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn nas\u0131l bula\u015ft\u0131\u011f\u0131na y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n da devam etti\u011fi kaydedildi.\r\n\u0130ngiltere Veterinerlik Ofisi M\u00fcd\u00fcr\u00fc Christine Middlemiss, \u0130ngiltere'de nadir g\u00f6r\u00fclen bir olayla kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, evcil hayvanlar\u0131n bu hastal\u0131\u011f\u0131 insanlara yaymada rol oynad\u0131\u011f\u0131na dair bir kan\u0131t olmad\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7ekti.\r\n\u0130ngiltere Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Kurumu T\u0131p Direkt\u00f6r\u00fc Yvonne Doyle ise hayvanlara vir\u00fcs\u00fcn insanlardan bula\u015fm\u0131\u015f olabilece\u011fini aktard\u0131.