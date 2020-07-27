İngiltere’de cips için hırsızlık girişiminde bulunan gence 3 yıl hapis

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de bir kebap\u00e7\u0131ya elinde b\u0131\u00e7akla giren Matthew Hawkins (19) restoran sahibine, 'Bana bedava cips verin' diye ba\u011f\u0131rd\u0131. Restoran sahibi Hawkins'i i\u00e7eride kilitleyerek polise ihbar etti. Mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131lan Hawkins'e\u00a0Gen\u00e7\u00a0Su\u00e7lu Kurumu'nda 3 y\u0131l hapis cezas\u0131 verildi.\r\n\r\nOlay, \u0130ngiltere'nin Swansea kentinde bir kebap\u00e7\u0131da meydana geldi. Restorana giren Hawkins elinde tuttu\u011fu b\u0131\u00e7akla restoran sahibini tehdit etti. De\u011feri yakla\u015f\u0131k 1.60 sterlin (yakla\u015f\u0131k 15 TL) olan cipslerden istedi\u011fini ve paras\u0131n\u0131 \u00f6demeyece\u011fini ifade eden Hawkins, 'Bedava cips istiyorum' diye ba\u011f\u0131rd\u0131. Restoran sahibinin, 'neden bedava' sorusuna ise '\u00c7\u00fcnk\u00fc \u00f6yle istiyorum. B\u0131\u00e7a\u011f\u0131m var' ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nRESTORAN SAH\u0130B\u0130 \u0130\u00c7ER\u0130YE K\u0130TLED\u0130, POL\u0130S\u0130 ARADI\r\n\r\nRestoran sahibi daha sonra Matthew Hawkins'i d\u00fckkan\u0131n i\u00e7erisine kilitleyerek polisi arad\u0131. Olay yerine gelen polis, Hawkins'i restoran\u0131n i\u00e7erisinde \u00f6n kap\u0131n\u0131n cam\u0131na vurarak, 'Cipsimi verin' diye ba\u011f\u0131r\u0131rken buldu. Polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan Hawkins, mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Hawkins'in avukat\u0131, '\u00d6\u011frenme zorluklar\u0131 \u00e7eken birisi. Yapt\u0131klar\u0131n\u0131n sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 anlamakta g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor' dedi. Hakim ise Hawkins'e \u0130ngiltere'de \u00e7ocuk hapishanesi olarak bilinen Gen\u00e7 Su\u00e7lu Kurumu'nda 3 y\u0131l hapis cezas\u0131 verdi.