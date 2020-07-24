Boris Johnson, koronavirüsten 7 kilo kaybettiğini açıkladı

3 days önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) tedavisi sırasında yaklaşık 7 kilo verdiğini açıkladı. Johnson, İngilizlere yaz için zayıflamalarını çünkü obezitenin koronavirüsü daha kötü hale getirdiğini ifade etti.

Başbakan Johnson’ın, koronavirüsle savaşmaya yardımcı olmak ve hayat kurtarmak için obeziteye karşı yeni stratejilerini gelecek hafta açıklaması bekleniyor. Obeziteyle savaş kapsamında televizyonda sabah 9’dan sonra ve internet üzerinden yapılan sağlıksız atıştırmalık yiyecek reklamlarının yasaklanmasının da gündeme geleceği ifade edildi.

HER 4 İNGİLİZ’DEN BİRİ OBEZ

Başbakan, koronavirüs tedavisinden sonra yaklaşık 7 kilo zayıfladığını ifade etmişti. Johnson, aşırı kilosunun koronavirüs tedavisindeki negatif etkisini gördüğünde şoke olduğunu vurgulamıştı. Obezitenin, koronavirüs için önemli bir risk faktörü olduğunu ifade eden araştırmacılar, obez insanların yüzde 37’sinin koronavirüsten ölme riski bulunduğunu açıkladı. İstiastik verilerine göre hali hazırda her 4 İngiliz’den biri obezite hastası.

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