Boris Johnson’a sert tepki: “Covid-19’u politik silah olarak kullanıyor”

5 days önce
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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı Covid-19 pandemisini politik silah olarak kullanmakla suçladı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İskoçya ziyareti sırasında yaptığı “Ülkenin kuzeyinde pandemi döneminde saf güç kullandık” sözlerine sert tepki göstererek, Johnson’ı korona virüs pandemisini siyasi kazanç elde etmek için kullanmakla suçladı. Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi’nin lideri olan Sturgeon, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Johnson hiçbirimizi düşünmüyor. Kendimi de buna dahil ediyorum. Covid-19 salgını ve karşılaştığımız kriz durumunu bir tür politik kampanya aracı olarak kullanmaya çalışıyor” dedi.

Korona virüs yüzünden İngiltere’de 50 binden fazla insanın öldüğünü hatırlatan Sturgeon, “Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Hiçbirimizin gelinen bu durumdan memnun hissetmek için bir sebebi olması gerektiğini düşünmüyorum” dedi.

Sturgeon ayrıca Johnson’ı, “Her liderin bununla başa çıkmak için elinden geleni yapmaya odaklanmak gibi gerçek bir görevi var. Bunu bir tür siyasi silah olarak kullanmamalıyız” diye uyardı.

Başbakan Boris Johnson, dün yaptığı İskoçya ziyareti esnasında İskoçya’da 900 bin işletmeyi korumak için hazineden nakit temin ettiğini, kritik hastalar için askeri hava taşımacılığını kullandığını açıklamıştı. Sturgeon, bu açıklamaya cevap olarak da, “Açık olalım. Bu ödünç bir para. Birleşik Krallık hükümetinden İskoç hükümetine gelmesinin nedeni, Birleşik Krallık hükümetinin İskoçya’nın sahip olmadığı borçlanma gücüne sahip olmasıdır” dedi

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