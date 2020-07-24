Abur cubur reklamları yasaklanacak, kalori etiketleri gelecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, gelecek hafta obeziteye karşı, televizyon kanallarında akşam saat 9’dan önce abur cubur reklamlarının yasaklanması dahil bir dizi önlem açıklayacak.

Önlemler henüz son şeklini almadı ama sağlıksız yiyeceklerin internette reklamının yasaklanması ve mağazalarda promosyonlarının sınırlandırılmasının da yeni düzenleme kapsamında olacağı belirtiliyor.

Bazı restoranlara da menülerinde kalori etiketleri koyma zorunluluğu getirilecek.

Karar, aşırı kilolu veya obez olanların koronavirüse yakalanma risklerinin daha fazla olduğuna dair kanıtların ortaya çıkması üzerine alınıyor.

Önlemler İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın da obeziteye yönelik tutumunda tavır değişikliğine gittiğine işaret ediyor.

Johnson daha önce tuz, yağ ve şeker oranı yüksek gıda ürünlerine getirilen ek vergileri eleştirmiş ve obeziteyle mücadeleyi ‘fazla özgürlükçü’ olarak tanımlamıştı.

BORIS JOHNSON COVID-19’A YAKALANDIKTAN SONRA TAVIR DEĞIŞTIRDI

Johnson’ın tavrını değiştirmesinde, Covid-19’a yakalanıp yoğun bakım ünitesinde tedavi görmesinin de rol oynadığı düşünülüyor.

Johnson, Covid-19’a yakalandığında 108 kg’dı ve üç hafta hastanede tedavi görmüştü.

Bakanlar, obezite karşıtı düzenlemelerin ayrıntılarına son şeklini vermek için görüşmelere devam ediyor. Henüz netleşmeyen önlemler arasında yüksek şeker ve tuz oranına sahip yiyecek ve içeceklerdeki etiketlemelerin daha görünür hale getirilmesi de var.

İngiltere’nin eski Başbakanı Theresa May de 2018 yılında obeziteyle mücadele için bir dizi önlem teklifinde bulunmuş ancak hayata geçmemişti. Bu önlemlerin raftan kaldırılması bekleniyor.

Theresa May, yağ, tuz veya şeker oranı yüksek gıdaların tüm ailenin televizyon başında geçirdiği zaman diliminde ekranlarda reklamının yapılmasının da yasaklanması önerisinde bulunmuştu. Ayrıca bu ürünlerin internetteki reklamlarına da kısıtlama getirilmesini teklif etmişti.

Önerilere reklamcılar ve ticari televizyon kanalları karşı çıkıyor.

Ama Başbakan Johnson’ın itirazlara rağmen reklam kısıtlamaları getirmesi bekleniyor. Ayrıca mağaza içinde sağlıksız yiyecekler için yapılan promosyon ve tanıtımların da sınırlandırılması gündemde.

REKLAMCILAR VE ŞIRKETLER TEPKILI

BBC Breakfast programına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Helen Whatley, henüz yayımlanmayan önlemlerle ilgili konuşamayacağını belirtti ama çok yakında bir açıklama yapılacağını söyledi.

Bakan Whatley, obezitenin ülkenin karşı karşıya olduğu ‘en büyük sağlık sorunlarından biri olabileceğini’ ifade etti.