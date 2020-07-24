İngiltere’de 2 katlı binada büyük yangın

24 July 2020
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İngiltere’de dün akşam, içinde bir fırın ve restoranın bulunduğu 2 katlı bir binada yangın çıktı. O anlar kameralara yansırken, çıkan yangının 15 itfaiye aracı ve 80 itfaiye personeli ile kontrol altına alındığı belirtildi.

İngiltere’de Londra’ya bağlı Park Royal semtinde içinde bir fırın ve restoranın bulunduğu 2 katlı bir binada yangın çıktı. Londra İtfaiye Departmanı’ndan yapılan açıklamada, Minerva Caddesi üzerinde bulunan binada çıkan yangının 15 itfaiye aracı ve 80 itfaiye personeli ile kontrol altına alındığı belirtildi. Çevrede büyük panik yaratan yangınla ilgili 50’den fazla ihbar alındığını ifade eden Londra İtfaiyesi, 2 katlı binanın büyük bir bölümünün yangında hasar aldığını; yangın nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığını açıkladı.Görgü tanıklarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, siyah dumanların yükselmesi ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi görüld

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