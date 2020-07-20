Vogue’un ilk siyahi genel yayın yönetmeni: “Dergi’ye kargo bölümünden girmem istendi”

Ünlü moda dergisi Vogue’un Britanya edisyonunun genel yayın yönetmeni Edward Enninful dergiye ait ofise girerken güvenlik görevlisinin kendisine ırksal profilleme yaptığını duyurdu.

2017’de derginin başına gelerek derginin 100 yıllık tarihindeki ilk siyahi genel yayın yönetmeni unvanını alan Enninful olayı, çarşamba akşamı Twitter ve Instagram’daki takipçileriyle paylaştı.

Gana doğumlu moda tasarımcısı paylaşımında “Bugün kendi iş yerime girerken bir güvenlik görevlisi bana ırksal profilleme yaptı. Girerken kargo bölümünü kullanmam istendi. Sadece zaman çizelgemiz ve hafta sonlarımız normale dönüyor diye dünyanın eski haline dönmesine izin veremeyiz. Değişim hemen şimdi gelmeli” dedi.

Enninful, Instagram’daki yaklaşık 1 milyon takipçisine, Vogue dergisinin yayıncısı Condé Nast’ın “hızlı hareket ederek” güvenlik görevlisinin işine son verdiğini de duyurdu.

48 yaşındaki moda tasarımcısı “Bu sadece bazen hayatınızda ne başarırsanız başarın bunun önemli olmadığını gösteriyor. Bazı insanlar sizi ilk olarak ten renginizle yargılıyor” dedi.

Bir kişiden bireysel şüphe yerine ırksal veya etnik bir grubun varsayılan özellikleri veya davranışları temelinde şüphelenme veya hedefleme eylemine ırksal veya etnik profilleme adı veriliyor.

Condé Nast, CNN’e yaptığı açıklamada da Vogue dergisinin Londra’daki merkezindeki güvenlik görevlisinin kovulduğunu doğruladı. Güvenlik görevlisinin personeli olduğu şirketin de konu hakkında inceleme başlattığı belirtildi.

Şarkıcının arkadaşı model Naomi Campbell, sosyal medya üzerinden Enninful’a “Bu ne zaman değişecek? Birleşik Krallık’ta uzun süredir bu yaşanıyor. Bunu yaşamana üzüldüm. Bunun seni korkutmasına izin verme. Güçlü kal” mesajını gönderdi.

Sosyal medyada Enninful’a destek veren ünlüler arasında şarkıcı Cynthia Erivo, ABD’li moda tasarımcısı Marc Jacobs ve süper model Iman da yer aldı.

30 yıllık kariyeri boyunca ırklai lgili tartışmalarda yer alan ve farklı ten renklerine sahip modellerin kariyerlerini savunan Enninful, i-D ve Vogue İtalya dergilerinde çalışmıştı.

Enninful, Powerlist’in bu yılki sıralamasında Birleşik Krallık’ın en etkili 6. siyahi ismi olarak gösterilmişti.