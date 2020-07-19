Londra’da polisten ırkçı saldırı

2 days önce
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İngiltere’nin başkenti Londra’da bir adama polisin şiddet uyguladığı görüntüler ülke gündemine oturdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Finsbury Park Metro İstasyonu yakınlarında Perşembe günü yerel saat ile 18:30’da polis siyahi bir adamı silah bulundurma şüphesi ile gözaltına almaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise olayı anbean telefonları kaydetti. Görüntülerde polisin siyah adamı yere yatırdığı ve dizi ile boynuna baskı uyguladığı görülüyor. Siyah adamın ise polise “Bırak beni, boynumdan çekil, hiçbir şey yapmadım” diye bağırdığı duyuluyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından, olay ülke gündemine oturdu. Görüntüler akla ilk olarak, ABD’de polis şiddeti ile hayatını kaybeden siyahi George Floyd’u getirdi.

Polis Komiseri Yardımcısı Stephen House, yaptığı açıklamada görüntülerin son derece rahatsız edici olduğunu ifade ederken, bazı gözaltı tekniklerinin ise çok endişe verici olduğunu dile getirdi. House, görüntülerdeki polislerden 1’inin askıya alındığını, diğerinin ise operasyonel görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Komiser Yardımcısı, şüphelinin hala gözaltında olduğunu aktarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ise yaptığı açıklamada “Bu üzücü olaydan derinden endişe duyuyorum ve bunu acil bir durum olarak Metropolitan Polisi’nin üst düzey yetkilileriyle gündeme getirdik. Olayın Metropolitan tarafından hızlı bir şekilde gözden geçirilmesini memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

Öte yandan, ABD’de siyah George Floyd polis tarafından gözaltına alındığı sırada polisin dizi ile boynuna baskı uygulaması sonucu nefessiz kalarak, hayatını kaybetmişti. Olayın ardından küresel çapta ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar başlamıştı.

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