Fitness tutkunu Alice, aç karnına alkol aldıktan sonra öldü

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de fitness tutkunu 27 ya\u015f\u0131ndaki Alice Burton Bradford, a\u00e7 karn\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 alkol\u00fcn nadir bir reaksiyonu tetiklemesi nedeniyle evinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin Brighton kentinde ya\u015fayan Alice Burton Bradford, a\u00e7 karn\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 alkol\u00fcn tetikledi\u011fi metabolik bir komplikasyon olan 'alkolik ketoasidoz' nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\u00a0Gen\u00e7\u00a0k\u0131z\u0131n, hastaneye ula\u015famadan evinin bah\u00e7esinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi ifade edildi.\r\n\r\nYerel medyaya konu\u015fan gen\u00e7 k\u0131z\u0131n arkada\u015flar\u0131 ise Alice'in, alkolik olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bisiklet s\u00fcr\u00fcp, ko\u015fmaktan ho\u015flanan bir fitness tutkunu oldu\u011funu ifade etti. Alice'in 8 y\u0131ld\u0131r onu tan\u0131yan 30 ya\u015f\u0131ndaki arkada\u015f\u0131 Aaron Mulvay, benzer trajedileri \u00f6nlemek i\u00e7in komplikasyon hakk\u0131nda daha fazla bilgi sahibi olma \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.'YETER\u0130NCE YEMEK YEMEM\u0130\u015e VE BU DA M\u0130DES\u0130NDE B\u0130R REAKS\u0130YONU TET\u0130KLEM\u0130\u015e'Mulvay'\u0131n, arkada\u015f\u0131n\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcyle ilgili "Bizim i\u00e7in tam bir \u015foktu. Hi\u00e7 kimse bunu beklemiyordu. \u00d6lmeden 3 hafta \u00f6nce, uzaktan merhaba demek i\u00e7in bisikletiyle u\u011fram\u0131\u015ft\u0131. Alice, hayat\u0131n\u0131 kaybedene kadar 'alkolik ketoasiadoz'u daha \u00f6nce duymam\u0131\u015ft\u0131m. O hafta sonu ne kadar i\u00e7ti\u011fini bilmiyoruz ama alkolik de\u011fildi. Yeterince yemek yememi\u015f ve bu da midesinde bir reaksiyonu tetiklemi\u015f" ifadelerini kulland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.ARKADA\u015eLARI, ANISINA ANIT B\u0130R BANK YAPTIRACAK\r\n\r\nAlice'in\u00a0Cornwall'da ya\u015fayan ailesi ile yak\u0131n temasta olan Mulvay'\u0131n, Alice i\u00e7in an\u0131t bir bank yapt\u0131rmak i\u00e7in bir ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131 ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 ve \u015fu ana kadar 979 sterlin toplad\u0131\u011f\u0131 ifade edildi. Mulvay'\u0131n "Hi\u00e7birimiz Alice'in cenaze t\u00f6renine kat\u0131lamad\u0131k ve bu y\u00fczden kendi vedam\u0131z\u0131 etmek i\u00e7in onun an\u0131s\u0131na an\u0131t bir bank yapt\u0131rmak istiyoruz. An\u0131t bank\u0131 Alice vah\u015fi ya\u015fam\u0131 sevdi\u011fi i\u00e7in k\u00f6pe\u011fini gezdirdi\u011fi kayal\u0131klara ya da g\u00fczel bir parka koymak istiyoruz" dedi.