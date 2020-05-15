Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan 305 Kıbrıslının hayatlarını kaybettiği tesbit edildi

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan Kıbrıslılar da yüzlerce kayıp verdi.

Salgın sebebiyle hayatlarını kaybettiği tesbit edilen Kıbrıslı Türk, Rum ve Maronitlerin toplam sayısı 14 Mayıs itibarıyla 305’e ulaştı.

Korona kurbanlarının çoğunluğunu 273 kişi ile Kıbrıslı Rumların oluştururken, 96’sı Kıbrıslı Türkler, 2’si ise Kıbrıslı Maroniterler oldu.

Kayıpların en fazla yaşandığı 273 kişi ile şehir İngiltere’nin Başkenit Londra olurken, Birmingham’da 10 kişi, Liverpool’da ise 4 kişi yaşamını yitirdi.