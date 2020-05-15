Koronavirüs sebebiyle Birleşik Krallık’ta yaşayan 305 Kıbrıslının hayatlarını kaybettiği tesbit edildi

\r\n\r\nD\u00fcnyay\u0131 etkisi alt\u0131na alan Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 sebebiyle Birle\u015fik Krall\u0131k'ta ya\u015fayan K\u0131br\u0131sl\u0131lar da y\u00fczlerce kay\u0131p verdi.\r\n\r\nSalg\u0131n sebebiyle hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tesbit edilen K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk, Rum ve Maronitlerin toplam say\u0131s\u0131 14 May\u0131s itibar\u0131yla 305'e ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nKorona kurbanlar\u0131n\u0131n \u00e7o\u011funlu\u011funu 273 ki\u015fi ile K\u0131br\u0131sl\u0131 Rumlar\u0131n olu\u015ftururken, 96's\u0131 K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrkler, 2'si ise K\u0131br\u0131sl\u0131 Maroniterler oldu.\r\n\r\nKay\u0131plar\u0131n en fazla ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 273 ki\u015fi ile \u015fehir \u0130ngiltere'nin Ba\u015fkenit Londra olurken, Birmingham'da 10 ki\u015fi, Liverpool'da ise 4 ki\u015fi ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\r\n\r\n