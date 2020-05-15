Londra Lizbon uçuşunda sosyal mesafe tepkisi

\r\n\r\nYasaklar\u0131n gev\u015fetilmesiyle, havayolu hizmetlerinin k\u0131smen devam edilece\u011fi ilan edilen Ryanair \u015firketine ait Londra Stansted Havaliman\u0131'ndan kalk\u0131p Lizbon'a giden u\u00e7akta, sosyal mesafe kurallar\u0131na uyulmamas\u0131 tepki \u00e7ekti.\r\n\r\nRyanair, program\u0131n\u0131n y\u00fczde 40'\u0131n\u0131n 1 Temmuz'dan itibaren yay\u0131nlanaca\u011f\u0131n\u0131 duyurmu\u015f; vir\u00fcs\u00fcn bula\u015fma riskini azaltmaya y\u00f6nelik; yolcular\u0131n hepsinden y\u00fcz maskesi takmas\u0131, daha az \u00e7anta kontrol etmesi istenece\u011fi, tuvaletler i\u00e7in sosyal mesafeli s\u0131ra uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 ifade etmi\u015fti.\r\n\r\nLizbon seferini ger\u00e7ekle\u015ftiren u\u00e7akta \u00e7ekilen bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, uzmanlar\u0131n tavsiye etti\u011fi iki metre mesafe kural\u0131n\u0131n uygulanmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken; videoyu kayda alan yolcu, "Ryanair, t\u00fcm u\u00e7u\u015fu dolduracak kadar para kazanmak i\u00e7in \u00e7ok istekli. Hi\u00e7bir \u015fekilde sosyal mesafe yok. Hem de hi\u00e7" diyerek tepki g\u00f6sterdi.\r\n\r\n1 Temmuz'dan itibaren yurt d\u0131\u015f\u0131na bin u\u00e7u\u015f yapacaklar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Ryanair CEO'su Michael O'Leary, "1 Temmuz'dan itibaren \u0130spanya, Fransa ve Portekiz'e y\u00fcz binlerce \u0130ngiliz ailenin yeniden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnde 1000 u\u00e7u\u015f yapaca\u011f\u0131z. Yolculuk boyunca y\u00fcz maskesi tak\u0131lmas\u0131 zorunlu olacak. Bunun d\u0131\u015f\u0131nda fazla bir fark olmayacak" dedi.\r\n\r\n'U\u00e7aklardaki klima sistemlerinin vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olabilece\u011finden endi\u015fe edip etmedi\u011fi' de sorulan \u00fczerine CEO O'Leary, "U\u00e7aklarda hastane d\u00fczeyinde klima filtreleri var. Ameliyathanelerde kullan\u0131lanlardan mevcut" \u015feklinde konu\u015ftu.