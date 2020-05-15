İngiltere’de bahisçiler futbol durunca masa tenisi maçlarına yöneldi

\r\n\u0130ngiltere merkezli bahis \u015firketi William Hill, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda bir\u00e7ok \u00fclkede futbol liglerinin ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131 nedeniyle masa tenisi bahisleri oynatmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\u015eirket masa tenisi bahislerinin "alternatif \u00fcr\u00fcnler" kapsam\u0131nda ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nSalg\u0131ndan \u00e7ok etkilenmeyen \u00fclkelerdeki futbol kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 i\u00e7in bahis oynatan \u015firket, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde yar\u0131n ba\u015flayacak Alman Bundesliga kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131yla, Fransa ve \u0130ngiltere'deki at yar\u0131\u015flar\u0131n\u0131n sekt\u00f6r\u00fc yeniden canland\u0131raca\u011f\u0131 beklentisinde.\r\nBundesliga kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131 yar\u0131n ba\u015fl\u0131yor\r\nFransa'daki at yar\u0131\u015flar\u0131na 11 May\u0131s'ta ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131. \u0130ngiltere'de ise yar\u0131\u015flar\u0131n gelecek ay ba\u015flamas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de bahis \u015firketlerinin gelirlerinin yakla\u015f\u0131k yar\u0131s\u0131n\u0131 futbol kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131ndan, \u00fc\u00e7te birini de at yar\u0131\u015flar\u0131ndan elde etti\u011fi belirtiliyor.\r\n\r\nCovid-10 salg\u0131n\u0131nda b\u00fcy\u00fck liglerin ask\u0131ya al\u0131nmas\u0131ndan sonra daha \u00f6nce \u00e7ok az futbol merakl\u0131s\u0131 taraf\u0131ndan takip edilen Belarus Premier Futbol Ligi beklemedik bir ilgi g\u00f6rm\u00fc\u015f, bahis\u00e7iler buraya y\u00f6nelmi\u015fti.\r\n\r\nSalg\u0131n nedeniyle ABD ve \u0130ngiltere'deki d\u00fckkanlar\u0131n\u0131 kapatmak zorunda kalan William Hill'in 11 Mart'tan sonra gelirlerinin y\u00fczde 57 azald\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor.