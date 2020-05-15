Nissan İngiltere’de Renault modellerini üretecek

Financial Times’ın ittifak ortaklarına yakın kaynaklarına göre hazırlanan habere göre Nissan, Renault’un Captur ve Kadjar modellerini İngiltere’deki fabrikasında üretebilir.

Renault ve Nissan arasındaki ittifakı bilmeyen yoktur. Özellikle belirli modellerdeki paylaşımları da otomotiv sektöründe öne çıkmıştır. Bunlara örnek vermek gerekirse Renault Koleos ile Nissan X-Trail, yeni jenerasyon Renault Clio ile Nissan Micra ilk etapta akla gelen aynı altyapıya sahip modeller. Bu otomobillerin motor ve şanzıman paylaşımları da mevcut.

Habere konu olan modellerin ise Renault Captur ve Kadjar modelleri olduğu söyleniyor. Zaten Juke ve Qashqai modelleriyle motor, şanzıman ve altyapı paylaşımında bulunan bu modeller aynı çatı altında üretilecek.

Nissan geçtiğimiz günlerde yayınlanan gazetelere göre Barcelona’daki van ve pikap model araçlarının üretimini gerçekleştirdiği fabrikasını kapattı. Böylece Navara modelinin üretimini Güney Afrika’daki tesise kaydıran marka van araçlarını da Renault’un Fransa’da bulunan Maubeuge tesisinde yapacak.

Fransız marka Renault ise Kadjar üretimini İspanya’da yer alan Palencia tesisinde, Captur’un ise yine İspanya’da yer alan Valladolid tesisinde gerçekleştiriyor.

Japon devin Barcelona’daki fabrikasını kapatması küresel kapasitesini yüzde 20 azalma stratejinin bir parçası olarak Japon Nikkei gazetesi tarafından gösteriliyor. Nissan markasının sözcüsü ise sendika liderlerinin fabrikanın gelecğei hakkında yaz mevsiminden önce bilgi vereceğini söyledi.

İngiltere’nin en büyük otomobil fabrikası olan Nissan tesisinde bu değişim fabrikanın geleceğini garanti altına alabilir. Brexit ile birlikte zor giren fabrikanın geleceği corona salgını ile daha büyük bir sıkıntıya girmişti. Avrupa merkezli haber kaynaklarında çıkan “Nissan İngiltere’den çıkıyor” haberi de bu durumu açıkça ortaya koymuştu.