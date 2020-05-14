Londra Belediyesi toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmak için yeni bisiklet yolları açıyor

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nLondra Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sadiq Khan, koronavir\u00fcs bula\u015fma ihtimaline kar\u015f\u0131 toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131nda yo\u011funlu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fck tutmak, bunun i\u00e7in de bisiklet yollar\u0131n\u0131n say\u0131lar\u0131n\u0131 art\u0131rmay\u0131 planl\u0131yor.\r\nLondra\u2019n\u0131n en prestjli caddelerinden, Hyde Park ile Green Park\u2019\u0131 birbirine ba\u011flayan Park Lane\u2019in bir k\u0131sm\u0131 yol direkleriyle b\u00f6l\u00fcnerek bisikletlilere ayr\u0131ld\u0131.\r\nLondon Streetspace ad\u0131 verilen projeyle kentteki pek \u00e7ok yolun acil \u00f6nlemler kapsam\u0131nda benzer bir \u015fekilde b\u00f6l\u00fcnerek bisikletlerin kullan\u0131m\u0131na ayr\u0131lmas\u0131 planlan\u0131yor.\r\nPlanla ilgili konu\u015fan Sadiq Khan, \u201cToplu ta\u015f\u0131ma sistemimiz Covid-19 bask\u0131s\u0131 alt\u0131ndayken Londral\u0131lara, araba kullanmaktan daha g\u00fcvenli ve s\u00fcrd\u00fcr\u00fclebilir alternatifler sunmakta kararl\u0131y\u0131m\u201d dedi.\r\n\u0130ngiltere\u2019de bu hafta baz\u0131 i\u015f\u00e7iler i\u015flerine geri d\u00f6nmeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131.