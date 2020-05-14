İngiltere’de sağlık hizmetleri aylarca normale dönmeyebilir

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İngiltere'de sağlık çalışanları 13 Mayıs Hemşireler Günü'nde Başbakan Boris Johnson'ın ofisinin yakınında "NHS Boris'i kurtardı, bize ücret artışı yapın" pankartıyla gösteri düzenledi.
Image caption: İngiltere’de sağlık çalışanları 13 Mayıs Hemşireler Günü’nde Başbakan Boris Johnson’ın ofisinin yakınında “NHS Boris’i kurtardı, bize ücret artışı yapın” pankartıyla gösteri düzenledi.

Avrupa’da koronavirüsten en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan İngiltere’de, uzmanlar Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) hizmetlerinin aylarca normale dönemeyebileceği uyarısını yaptı.

Ülkede salgın nedeniyle ameliyat ve kanser tedavilerinde aksamalar yaşanıyor. Ancak durumu acil olanlara hastanelere başvurma çağrısında bulunuluyor.

Öte yandan kişilerin koronavirüsü kapıp kapmadığını tespit eden test İngiltere resmi kurumlarınca onaylandı. Ancak antikor üretmiş olmanın bir kişiye Covid-19 bağışıklığı kazandırıp kazandırmadığı hâlâ netleşmedi.

Çocukları etkileyen, koronavirüsle bağlantılı olduğu tahmin edilen solunum yolu hastalığınınsa ülkede 100 kadar çocuğa bulaştığı açıklandı. Hastalığın semptomları yüksek ateş, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü.

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