Londra metrosunda sosyal mesafeyi korumak mümkün değil

İngiltere genelinde koronavirüs önlemlerinin hafifletilmeye başladığı çarşamba sabahı, Londra metrosunu kullananların oranı bir önceki haftanın aynı dönemine göre yüzde 8.7 arttı.

Evden çalışamayanların bugüne kadar işe gitmediği İngiltere’de, Başbakan Boris Johnson pazar günü bir açıklama yaparak, çarşambadan itibaren çalışanların yeterli önlemleri alarak açılan işyerlerine geri dönmesinin teşvik edileceğini söylemişti.

Londra’nın yoğun metro ve tren istasyonlarından Waterloo istasyonunun yöneticisi, salgın kapsamında alınan önlemler boyunca istasyonun kapasitesinin yüzde 25’inin dolduğunu; bugün ise yüzde 45’inin dolduğunu söyledi. Pazartesi günü itibarıyla bu oranın yüzde 82’ye yükselmesini beklediklerini belirtti.

İngiltere hükümeti, işe geri dönenlerin toplu taşıma yerine özel araçlarını, bisikletlerini kullanmalarını ya da yürümelerini öneriyor.

Toplu taşımayı kullananlardan ise sosyal mesafe kuralına uyması bekleniyor.

Ancak Londra’da bu sabah metroyu kullananlar, bunun mümkün olmadığını söylüyor.

47 yaşındaki Matt Hickson, mecburi olmadığı için bu sabah metroyu kullananların yüzde 10’unun maske kullandığını söylüyor. Tren yolu, Deniz Taşımacılığı ve Ulaşım Sendikası’nın genel sekreteri Mick Cash de, hükümetin işe geri dönüş mesajının risk yarattığını çünkü kalabalık metrolarda sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığını söylüyor.

Polis Koleji’nin yayımladığı yeni rehberde ise, polisin sosyal mesafe kuralına uymayanlara yönelik herhangi bir yaptırımda bulunma yetkisi olmadığı belirtiliyor.

Maske kullanımı konusunda da polisin yetkisi yok çünkü bunlar hükümetin önerileri düzeyinde kalıyor.