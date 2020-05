Gollum’u canlandıran İngiliz aktör kitap okuyarak NHS için 283 bin pound bağış topladı

Yüzüklerin Efendisi serisinin Gollum’u Andy Serkis, canlı yayında Hobbit kitabını okudu. Saatler süren yayın sonrası ise Serkis, 283 bin pound bağış topladı.

İngiliz aktör Andy Serkis, canlı yayında sağlık alanına bağış için saatlerce kitap okudu. Yüzüklerin Efendisi serisinde Gollum’u canlandıran başarılı aktör, Hobbit kitabını canlı yayında okuyarak 283 bin pound bağış topladı.

650 bin kişinin izlediği canlı yayında, J.R.R. Tolkien’in 1937 yılında kaleme aldığı Hobbit’i okuyarak elde ettiği geliri, Britanya Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) bağışladı.

Etkinlik, YouTube ve çeşitli dijital platformlardan yayınlandı.

İlk olarak Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) serisinde Gollum’a hayat veren Andy Serkis, daha sonra da Mahmunlar Cehennemi (Planet of the Apes) üçlemesinde Caesar karakterini canlandırmıştı.