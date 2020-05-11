Boris Johnson’un önlemleri hafifletme planları belirsizlik ile suçlanıyor

\r\nBa\u015fbakan Boris Johnson'\u0131n kamuoyuna ana hatlar\u0131n\u0131 duyurdu\u011fu koronavir\u00fcs \u00f6nlemlerindeki ilk temkinli yumu\u015fatma ad\u0131mlar\u0131 ele\u015ftirilerle kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n23 Mart'tan bu yana uygulanan "Evde Kal-Sa\u011fl\u0131k Sistemini Koru-Hayat Kurtar" olan mesaj\u0131, "Tedbiri B\u0131rakma-Vir\u00fcs\u00fc Kontrol Et-Hayat Kurtar" olarak de\u011fi\u015ftiren planla halka, d\u0131\u015f mekanlarda daha uzun s\u00fcre kalabilme ve ev halk\u0131 d\u0131\u015f\u0131ndan bir ki\u015fiyle mesafeli olarak bir araya gelebilme izni veriliyor.\r\n\r\nAma en \u00f6nemlisi iki aya yak\u0131n s\u00fcredir felce u\u011frayan ekonominin hareketlendirilmesi amac\u0131yla evden \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayan, in\u015faat ve imalat sekt\u00f6r\u00fc gibi alanlarda \u00e7al\u0131\u015fan i\u015f\u00e7ilerin i\u015fe gitmesi te\u015fvik ediliyor.\r\n\r\nFakat yeni plan Birle\u015fik Krall\u0131k i\u00e7indeki \u00f6zerk b\u00f6lgeler \u0130sko\u00e7ya, Kuzey \u0130rlanda ve Galler y\u00f6netimleri taraf\u0131ndan benimsenmedi, ana muhalefet \u0130\u015f\u00e7i Partisi'nin lideri Keir Starmer plan\u0131n belirsizliklerle dolu oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130\u015f\u00e7i sendikalar\u0131 'i\u015fe d\u00f6nme' tavsiyesine temkinle yakla\u015f\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini \u00e7\u00fcnk\u00fc plan\u0131n i\u015f\u00e7ilerin sa\u011fl\u0131k ve g\u00fcvenli\u011finin sa\u011flanmas\u0131 konusunda net \u00f6nlem ve g\u00fcvenceler i\u00e7ermedi\u011fini s\u00f6ylediler.\r\n\r\nBa\u015fbakan Johnson plan\u0131n\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 bug\u00fcn parlamentoda anlatacak ve plan\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131 50 sayfal\u0131k bir raporla a\u00e7\u0131klanacak.\r\nPlanda neler var?\r\nJohnson plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klarken koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u00f6nlemlerinden ayr\u0131nt\u0131l\u0131 olmayan ve "\u015fartl\u0131" bir t\u00fcr "\u00e7\u0131k\u0131\u015f stratejisi" de verdi.\r\n\r\nKontrols\u00fcz bir salg\u0131n halinin 5, salg\u0131n\u0131n yok edilmesinin ise 1 olarak tan\u0131mland\u0131\u011f\u0131 be\u015f a\u015famal\u0131 bir plan i\u00e7erisinde Mart ay\u0131ndan bu yana 4'\u00fcnc\u00fc a\u015famada olundu\u011funu s\u00f6yleyen Ba\u015fbakan, \u015fimdi temkinli bir \u015fekilde 3'\u00fcnc\u00fc a\u015famaya do\u011fru bir ad\u0131m at\u0131lm\u0131\u015f oldu\u011funu kaydetti.\r\n\r\nBa\u015fbakan, "her \u015feyin istendi\u011fi gibi gitmesi \u015fart\u0131yla yeni bir a\u015famaya ge\u00e7ilebilece\u011fini," kre\u015f ve ilkokullar\u0131n 1 Haziran tarihinde k\u0131smen a\u00e7\u0131labilece\u011fini, yine gidi\u015fata ba\u011fl\u0131 olmak ko\u015fuluyla \u00fclkenin \u00f6nemli bir gelir kayna\u011f\u0131n\u0131 olu\u015fturan turizm sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn de k\u0131smen Temmuz ba\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131labilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nBu kapsamda d\u0131\u015f mekan\u0131 olan lokantalar, kafeler ile sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131 uygulamak \u015fart\u0131yla ibadet yerleri ve baz\u0131 sinemalar da a\u00e7\u0131labilecek.\r\n\r\n\u015eu ana kadar evine kapanan ve g\u00fcnde bir kere egzersiz ya da al\u0131\u015fveri\u015f gibi ihtiya\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00e7\u0131kmas\u0131 tavsiye edilen halka bundan b\u00f6yle daha uzun s\u00fcreyle egzersiz yapabilecekleri, plajlar ya da ulusal parklar gibi yerlere gidebilecekleri, bal\u0131k tutma, golf ve tenis gibi faaliyetleri aile i\u00e7inde kalmak ko\u015fuluyla yapabilecekleri s\u00f6ylendi.\r\n\r\n\u0130nsanlar ayr\u0131ca d\u0131\u015f mekanlarda spor yapar ya da otururken evlerinde ya\u015famayan bir di\u011fer ki\u015fiyle mesafeli kalmak ko\u015fuluyla bulu\u015fabilecek.\r\nEle\u015ftirenler ne s\u00f6yl\u00fcyor?\r\nBa\u015fbakan ekonominin tamam\u0131yla faaliyete ge\u00e7ebilmesi i\u00e7in \u00f6ncelikle salg\u0131n\u0131n net bir \u015fekilde kontrol alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015f olmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi ama \u00f6zellikle in\u015faat ve imalat sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan yani evden \u00e7al\u0131\u015fmay\u0131 s\u00fcrd\u00fcremeyenleri i\u015fe gitmeye te\u015fvik etmesi sendikalar\u0131n endi\u015feli a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla kar\u015f\u0131land\u0131.\r\n\r\n\u0130\u015f\u00e7i sendikalar\u0131 planlar\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131ndan \u00f6nce de bu konuda kayg\u0131lar\u0131n\u0131 belirtmi\u015fler, i\u015fyerleri ve toplu ta\u015f\u0131mada koronavir\u00fcs \u00f6nlemlerine riayet edilmesinin nas\u0131l sa\u011flanaca\u011f\u0131n\u0131 sormu\u015flar, i\u015f\u00e7ilerin g\u00fcvenli\u011finin i\u015fverenin 'iyi niyetine' b\u0131rak\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6ylemi\u015flerdi.\r\n\r\nD\u00fcnk\u00fc a\u00e7\u0131klamalardan sonra kamu \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 sendikas\u0131 Unison'un ba\u015fkan\u0131 Dave Prentis "\u0130\u015fe d\u00f6n\u00fc\u015f g\u00fcvenli olmal\u0131. Aceleye getirilmemeli ve acele edece\u011fiz derken \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n g\u00fcvenli\u011fiyle oynanmamal\u0131. Ekonomi \u00f6nemli ama hayatlar da \u00f6nemli" dedi.\r\n\r\nE\u011fitim Sendikas\u0131 NEU 1 Haziran'da ilkokullar\u0131 a\u00e7ma plan\u0131n\u0131n \u00e7ok tehlikeli olaca\u011f\u0131n\u0131 hen\u00fcz salg\u0131n\u0131n yay\u0131l\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131n fazlas\u0131yla y\u00fcksek oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nUlusal Sendikalar Konfederasyonu (TUC) Genel Sekreteri Frances O'Grady ise h\u00fck\u00fcmeti i\u015fverenleri "s\u0131k\u0131" g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri almaya zorlayan ad\u0131mlar atmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\nTicaret ve Sanayi Odalar\u0131 Birli\u011fi de ayr\u0131nt\u0131 istedi ve "yeniden ba\u015flay\u0131p, \u00f6rg\u00fctleyip, i\u015fe giri\u015febilmemiz i\u00e7in pratik sorulara cevap verilmesi gerekiyor" dedi.\r\n\r\n\u0130\u015f\u00e7i Partisi'nin lideri Keir Starmer Pazar ak\u015fam\u0131 "Ba\u015fbakan fiilen milyonlarca insana yar\u0131n (Pazartesi) 12 saat sonra i\u015fe gidin demi\u015f oldu. Fakat bunun kurallar\u0131 belli de\u011fil. Toplu ta\u015f\u0131mada bunun nas\u0131l ya\u015fanaca\u011f\u0131n\u0131 bilmiyoruz. \u00c7ok say\u0131da soru i\u015fareti var" diye konu\u015ftu.\r\n\r\nMuhalefetin g\u00f6lge \u00c7al\u0131\u015fma Bakan\u0131 Ed Miliband ve \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n haklar\u0131ndan sorumlu bakan yard\u0131mc\u0131s\u0131 Andy McDonald, \u00e7al\u0131\u015fanlara g\u00fcvenliklerini nas\u0131l sa\u011flayacaklar\u0131na ili\u015fkin bilgi verilmeden 12 saat \u00f6ncesinden i\u015fe gidin tavsiyesi vermenin "sorumsuzca ve yanl\u0131\u015f" bir ad\u0131m oldu\u011funu bildirdiler ve h\u00fck\u00fcmeti i\u015fyerlerinde Covid-19 risk de\u011ferlendirmelerini yap\u0131lmas\u0131n\u0131 ve mesafe \u00f6nlemleri al\u0131nmas\u0131n\u0131 zorunlu k\u0131lan ad\u0131mlar\u0131 atmaya \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131lar.\r\n\r\nBa\u015fbakan Johnson i\u015fe d\u00f6nmeye te\u015fvik etti\u011fi "evden \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 m\u00fcmk\u00fcn olmayan" i\u015f\u00e7ilere, "toplu ta\u015f\u0131ma ara\u00e7lar\u0131n\u0131 m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011fu kadar kullanmay\u0131n" dedi ama b\u00fcy\u00fck \u015fehirlerde, \u00f6zellikle Londra'da bunun hayata ge\u00e7irilmesi bir\u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fan a\u00e7\u0131s\u0131ndan m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6r\u00fcnm\u00fcyor.\r\n\u00d6zerk b\u00f6lgelerde 'evde kal' \u0131srar\u0131\r\nJohnson'un a\u00e7\u0131klamalar\u0131 Ba\u015fbakan'\u0131n "d\u00f6rt ulus" yakla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 da b\u00f6lm\u00fc\u015f oldu. Ba\u015fbakan kararlar\u0131 al\u0131rken geni\u015f kesimlere ve \u0130ngiltere'ye ek olarak \u0130sko\u00e7ya, Kuzey \u0130rlanda, Galler \u00f6zerk y\u00f6netimlerini de kastederek Birle\u015fik Krall\u0131k i\u00e7indeki d\u00f6rt ulusun temsilcilerine de dan\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\nFakat, \u0130sko\u00e7ya, Galler ve Kuzey \u0130rlanda y\u00f6netimleri "evde kal" mesaj\u0131n\u0131n yerine "tedbiri b\u0131rakma" mesaj\u0131na ge\u00e7meyi kabul etmi\u015f de\u011fil.\r\n\r\n\u0130sko\u00e7ya Ba\u015fbakan\u0131 Nicola Sturgeon haftalard\u0131r uygulanan \u00f6nlemlerin gev\u015fetilmesinin vazge\u00e7ilmesinin felaket olaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek halka "evde kalmaya devam" mesaj\u0131 verdi. Sturgeon, Ba\u015fbakan Johnson'un "tedbiri b\u0131rakma" mesaj\u0131n\u0131n fazlaca mu\u011flak oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nGaller Ba\u015fbakan\u0131 Mark Drakeford da b\u00f6lgesinin halk\u0131na "evde kal" mesaj\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmedi\u011fini duyurdu. B\u00f6lgede sadece egzersizle ilgili kurallar biraz gev\u015fetiliyor ve bah\u00e7e malzemesi satan d\u00fckkanlar\u0131n a\u00e7\u0131lmas\u0131na izin veriliyor.\r\n\r\nKuzey \u0130rlanda y\u00f6netimi ise b\u00f6lgede uygulanacak kurallar\u0131 bug\u00fcn de\u011ferlendirecek fakat Johnson'un a\u00e7\u0131klamas\u0131 \u00f6ncesinde "evde kal" tavsiyesinin s\u00fcrmesi y\u00f6n\u00fcnde bir e\u011filim vard\u0131.\r\n'\u0130mkans\u0131z\u0131 yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor'\r\nBBC Sa\u011fl\u0131k Muhabiri Nick Triggle'\u0131n\u00a0analizi:\r\n\r\nBa\u015fbakan fiilen imkans\u0131z\u0131 yapmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Elindeki s\u0131n\u0131rl\u0131 imkanlarla vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 kontrol alt\u0131nda tutarken bir yandan da normal hayata d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc ba\u015flatmak istiyor.\r\n\r\nA\u015f\u0131n\u0131n yoklu\u011funda h\u00fck\u00fcmetin salg\u0131n\u0131n yeniden h\u0131zlanmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemesi \u015fart.\r\n\r\nFakat burada bir sorun var. Son bir ay i\u00e7inde test say\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok art\u0131r\u0131lmas\u0131na ra\u011fmen \u0130ngiltere'nin vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engelleme kapasitesinde b\u00fcy\u00fck bo\u015fluklar var. Test sonu\u00e7lar\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131 \u00e7ok uzun, bazen g\u00fcnlerce s\u00fcr\u00fcyor ve d\u00fczenli olarak test olmas\u0131 gereken bak\u0131mevi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 gibi gruplar yer yer hala test imkanlar\u0131n\u0131n yarat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiriyorlar.\r\n\r\nHastal\u0131\u011fa yakalanm\u0131\u015f ki\u015filerle yak\u0131n temas i\u00e7inde olanlar\u0131n bulunup izlenmesini ne kadar ba\u015farabilece\u011fimiz de belirsiz. Temaslar\u0131n bir cep telefonu uygulamas\u0131yla belirlenmesi ve hastal\u0131k halinde uyar\u0131lmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan sistem ge\u00e7en hafta Isle of Wight'ta denendi. Sonu\u00e7lar\u0131 hen\u00fcz bilmiyoruz. Dolay\u0131s\u0131yla "g\u00f6r\u00fcnmez bir d\u00fc\u015fman" kar\u015f\u0131s\u0131nda tek kolumuz da ba\u011fl\u0131 bir \u015fekilde ilerliyoruz.\r\n\r\nYaln\u0131z de\u011filiz asl\u0131nda. Ba\u015fka \u00fclkeler de buna benzer sorunlar ya\u015f\u0131yor. Fakat bu konuda daha haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olan Almanya ve G\u00fcney Kore gibi \u00fclkelerin epey gerisinde oldu\u011fumuz kesin.