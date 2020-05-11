Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 210 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı

Koronavirüs Birleşik Krallık’ta can almaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara ve alınan tüm önemlere rağmen yayılmaya devam eden ölümcül virüs 210 kişinin daha yaşamına son verdi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Mayıs saat 15.00 itibarıyla salgın sebebiyle ülkede hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 32 bin 65 kişiye ulaştı.

Bakanlığın internetten yaptığı açıklamada 65 bin 337 kişiye 100 bin 490 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 3 bin 887’sinde virüse rastlandığı belirtildi.

Ayrıca 11 Mayıs saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık genelinde toplam 1 milyon 400 bin 107 kişiye toplamda 1 milyon 921 bin 770 adet test yapıldığı, test yapılan kişilerden 223 bin 60’ında virüse rastlandığı açıklandı.

Koronavirüse yakalan toplam 223 bin 60 kişiden, 32 bin 65’inin hayatını kaybettiği açıklanırken, geri kalan 190 bin 995 kişinin sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.