Birleşik Krallık’ta koronavirüs sebebiyle 210 kişinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs Birle\u015fik Krall\u0131k'ta can almaya devam ediyor. Yap\u0131lan t\u00fcm uyar\u0131lara ve al\u0131nan t\u00fcm \u00f6nemlere ra\u011fmen yay\u0131lmaya devam eden \u00f6l\u00fcmc\u00fcl vir\u00fcs 210 ki\u015finin daha ya\u015fam\u0131na son verdi.\r\n\r\n\u0130ngiltere Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 10 May\u0131s saat 15.00 itibar\u0131yla salg\u0131n sebebiyle \u00fclkede hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin toplam say\u0131s\u0131 32 bin 65 ki\u015fiye ula\u015ft\u0131.\r\n\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n internetten yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada 65 bin 337 ki\u015fiye 100 bin 490 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 3 bin 887'sinde vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\nAyr\u0131ca 11 May\u0131s saat 09.00 itibar\u0131yla Birle\u015fik Krall\u0131k genelinde toplam 1 milyon 400 bin 107 ki\u015fiye toplamda 1 milyon 921 bin 770 adet test yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, test yap\u0131lan ki\u015filerden 223 bin 60'\u0131nda vir\u00fcse rastland\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcse yakalan toplam 223 bin 60 ki\u015fiden, 32 bin 65'inin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi a\u00e7\u0131klan\u0131rken, geri kalan 190 bin 995 ki\u015finin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131 hakk\u0131nda hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lm\u0131\u015f de\u011fil.