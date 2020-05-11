Londra’daki Yokoluş İsyancıları Barclays binasını ‘sahte petrol’e buladı

Londra’daki Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) aktivistleri Barclays Genel Merkezi binasına sahte yangın söndürücülerle ‘sahte petrol’ püskürttü. Eylem, banka hissedarlarının yıllık genel toplantısı öncesinde gerçekleşti.

Bankanın fosil yakıt şirketlerini finanse etmeyi durdurmasını talep eden aktivistler “salgın nedeniyle petrol fiyatlarının her zamankinden daha düşük olması nedeniyle şu an yatırımcıların cesaret göstermesi ve doğru olanı yapması için tam zamanı” ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafeli eylem

Sonrasında yapılan açıklamada eylemde kullanılan “sahte petrol”ün biyolojik olarak parçalanabilir, vegan ve kolayca yıkanabilir olduğu belirtildi. Üç kişilik grup tarafından düzenlenen eylemde, protestocular yüz maskeleriyle ve aralarına en az iki metre mesafe koyarak hareket etti.

Yokoluş İsyanı sözcüsü Donnachadh McCarthy eylem sonrasında yaptığı açıklamada “Barclays Bankası’nın bizi yok eden fosil yakıtlara yatırım yapmak için Britanyalıların banka hesaplarını kullanması tamamen vicdansızlık. Barclays, tüm yeni fosil yakıt yatırımlarını derhal sona erdirmeli ve bunun yerine milyonlarca vatandaşın koronavirüs salgınından toparlanması için yenilenebilir ve yeşil enerjiyi finanse etmelidir” dedi.

Fosil yakıtların en büyük fon kaynağı

Barclays, sadece Birleşik Krallık‘ta değil, tüm Avrupa’da fosil yakıtların en büyük fon kaynağı. 2016 ile 2019 yılları arasında fosil yakıtlara 118 milyar dolar (95 milyar £) yatırım yaptı. İkinci sırada ise 87 milyar dolarlık yatırım ile HSBC geliyor.

Barclays, 2050 yılında karbon nötr olacağı taahhüdünde bulundu ancak bu hedefe ulaşmak için fosil yakıtlara yönelik yatırımlarını durdurup durdurmayacaklarına yönelik herhangi bir açıklamada bulunmadılar.