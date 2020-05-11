British Museum eserlerini çevrimiçi erişime açtı

Londra’da yer alan British Museum eserlerini dijital ortama taşıma çalışmalarını corona salgını nedeniyle hızlandırdı, 4,5 milyon sanat eserini ücretsiz olarak tüm dünyanın erişimine açtı.

Eserlerini sanal ortamda ziyarete açan müzeler kervanına İngiltere’nin en önemli müzelerinden British Museum da katıldı.

Seçkin Antik çağ yapıtlarına ve etnografya koleksiyonlarına ev sahipliği yapan British Museum, geçmişte de 3B modellemeyle 360 derece izlenebilen parçalardan oluşan bir dijital arşiv başlatmıştı. Müze, corona virüs salgını nedeniyle dijitalleştirme çabalarına hız verdi ve toplamda 4,5 milyon sanat eserini ücretsiz olarak tüm dünyanın erişimine açtı. Müze böylece, koleksiyonundaki parçaların yarısından fazlasını internete açmış oldu.

Dijitalleştirilen koleksiyonda Reşid taşı, Sutton Hoo miğferi ve Parthenon heykelleri gibi çok kıymetli parçalar dahil olmak üzere pek çok tarihi eser; yakınlaştırma ve kaydırma yoluyla ayrıntılı olarak incelenebiliyor. Dijital koleksiyondaki bu son güncellemeyle, 280 binden fazla hiç yayınlanmamış fotoğraf da herkese açılmış oldu. Ticari olmayan amaçlarla kullanıma sunulan arşiv; özellikle öğrencilerin, öğretmenlerin ve araştırmacıların bu dünya mirasına erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

TÜRKİYE’DEN ÇIKARILAN ESERLER DE BRITISH MUSEUM’DA

Tarih, sanat ve kültüre adanmış 10 farklı bölümden oluşan müze, dünyanın dört bir yanından 8 milyondan fazla nesneyi ve eseri içeriyor. En dikkat çeken parçalar arasında Antik Mısır’dan getirilen Reşid taşı (Rosetta taşı) ve Yunanistan’dan getirilen elgin mermeri yer alıyor. Türkiye’den çıkarılan Büyük İskender tableti ve aslan başı da British Museum’da sergileniyor.