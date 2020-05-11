British Museum eserlerini çevrimiçi erişime açtı

\r\n\r\nLondra'da yer alan British Museum eserlerini dijital ortama ta\u015f\u0131ma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 corona salg\u0131n\u0131 nedeniyle h\u0131zland\u0131rd\u0131,\u00a04,5 milyon sanat eserini \u00fccretsiz olarak\u00a0t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n eri\u015fimine a\u00e7t\u0131.\r\n\r\nEserlerini sanal ortamda ziyarete a\u00e7an m\u00fczeler kervan\u0131na \u0130ngiltere\u2019nin en \u00f6nemli m\u00fczelerinden\u00a0British Museum\u00a0da kat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nSe\u00e7kin Antik \u00e7a\u011f yap\u0131tlar\u0131na ve etnografya koleksiyonlar\u0131na ev sahipli\u011fi yapan British Museum, ge\u00e7mi\u015fte de 3B modellemeyle 360 derece izlenebilen par\u00e7alardan olu\u015fan bir dijital ar\u015fiv\u00a0ba\u015flatm\u0131\u015ft\u0131. M\u00fcze, corona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 nedeniyle dijitalle\u015ftirme \u00e7abalar\u0131na h\u0131z verdi ve toplamda 4,5 milyon sanat eserini \u00fccretsiz olarak\u00a0t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n eri\u015fimine a\u00e7t\u0131. M\u00fcze b\u00f6ylece, koleksiyonundaki par\u00e7alar\u0131n yar\u0131s\u0131ndan fazlas\u0131n\u0131 internete a\u00e7m\u0131\u015f oldu.\r\n\r\nDijitalle\u015ftirilen koleksiyonda Re\u015fid ta\u015f\u0131, Sutton Hoo mi\u011fferi ve Parthenon heykelleri gibi \u00e7ok k\u0131ymetli par\u00e7alar dahil olmak \u00fczere pek \u00e7ok tarihi eser; yak\u0131nla\u015ft\u0131rma ve kayd\u0131rma yoluyla ayr\u0131nt\u0131l\u0131 olarak incelenebiliyor. Dijital koleksiyondaki bu son g\u00fcncellemeyle, 280 binden fazla hi\u00e7 yay\u0131nlanmam\u0131\u015f foto\u011fraf da herkese a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f oldu. Ticari olmayan ama\u00e7larla kullan\u0131ma sunulan ar\u015fiv; \u00f6zellikle \u00f6\u011frencilerin, \u00f6\u011fretmenlerin ve ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n bu d\u00fcnya miras\u0131na eri\u015fimini kolayla\u015ft\u0131rmay\u0131 hedefliyor.\r\nT\u00dcRK\u0130YE\u2019DEN \u00c7IKARILAN ESERLER DE BRITISH MUSEUM\u2019DA\r\nTarih, sanat ve k\u00fclt\u00fcre adanm\u0131\u015f 10 farkl\u0131 b\u00f6l\u00fcmden olu\u015fan m\u00fcze, d\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131ndan 8 milyondan fazla nesneyi ve eseri i\u00e7eriyor. En dikkat \u00e7eken par\u00e7alar aras\u0131nda Antik M\u0131s\u0131r\u2019dan getirilen Re\u015fid ta\u015f\u0131 (Rosetta ta\u015f\u0131) ve Yunanistan\u2019dan getirilen elgin mermeri yer al\u0131yor. T\u00fcrkiye\u2019den \u00e7\u0131kar\u0131lan\u00a0B\u00fcy\u00fck \u0130skender tableti ve aslan ba\u015f\u0131 da British Museum\u2019da sergileniyor.