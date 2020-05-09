İngiltere’ye giriş yapanlardan 14 gün karantinada kalmaları istenecek

4 days önce
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İngiltere’de havayolu şirketleri, hükümetin kendilerine, İrlanda Cumhuriyeti dışında tüm ülkelerden gelenlere 14 günlük karantina kuralı uygulanacağınısöylediğini duyurdu.

Kuralın bu ay sonundan itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Havayolu şirketlerini temsil eden kuruluş Airlines UK, bu politikanın güvenilir bir çıkış planına ihtiyaç duyduğunu ve haftada bir gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere’ye gelenlerin konutlarınde kendilerini karantinaya alması gerekecek.

Hükümet ve havacılık kaynakları, karantinanın İngiltere’ye giriş yapanların, gümrük kapılarında bir adres bildirmesi anlamına geleceğini belirtti.

Yeni seyahat kısıtlamasının ne kadar süre uygulanacağı ve İngiltere’de oturmayanların, kiralık konutlarda kalmasına izin verilip verilmeyeceği net değil.

Kamyon şöförleri ve diğer önemli sektörlerde çalışanların kuraldan muaf tutulacağı bildiriliyor.

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