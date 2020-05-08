Koronavirüs komplo teorileri nedeniyle İngiltere’de 77 adet 5G istasyonu ateşe verildi

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn 5G ile bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 komplo teorisi nedeniyle tedirgin edici tablolar ortaya \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. \u0130ngiltere\u2019de mobil operat\u00f6rler komplo teorisi nedeniyle bug\u00fcne kadar 77 5G istasyonun yak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn b\u00fct\u00fcn d\u00fcnyada yay\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan koronavir\u00fcs\u00fcn 5G ile yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylentisi ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. 5G ile ilgili komplo teorisinin do\u011fru olmad\u0131\u011f\u0131 uzmanlar taraf\u0131ndan a\u00e7\u0131klanmas\u0131na ra\u011fmen baz\u0131 \u00fclkelerde\u00a05G istasyonlar\u0131na\u00a0sald\u0131r\u0131lar ger\u00e7ekle\u015ftiriliyor.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs nedeniyle binlerce \u00f6l\u00fcm\u00fcn ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 \u0130ngiltere\u2019de komplo teorisinin yay\u0131lmas\u0131 ile 5G istasyonlar\u0131na y\u00f6nelik sald\u0131r\u0131lar tedirgin edici boyutlara vard\u0131. \u0130ngiltere\u2019deki d\u00f6rt mobil operat\u00f6r\u00fcn olu\u015fturdu\u011fu konsorsiyum olan\u00a0Mobile UK\u2019den\u00a0nisan ay\u0131n\u0131n ortas\u0131nda yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamayla \u00fclkede 50 5G istasyonuna sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi\u011fi bildirilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\nKoronavir\u00fcs-5G teorileri yay\u0131lmaya devam ediyor\r\nUzmanlar\u0131n inat\u00e7\u0131 uyar\u0131lar\u0131 ve\u00a0Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya a\u011flar\u0131n\u0131n 5G ile ilgili komplo teorisi i\u00e7eren payla\u015f\u0131mlar\u0131 izin vermemesine ra\u011fmen \u0130ngiltere\u2019de 5G istasyonlar\u0131na ve mobil operat\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na\u00a0sald\u0131r\u0131lar\u00a0devam ediyor.\r\n\r\nMobile UK\u2019den yap\u0131lan yeni a\u00e7\u0131klama ile \u00fclkede sald\u0131r\u0131ya u\u011frayan 5G istasyonu say\u0131s\u0131n\u0131n\u00a077\u2019ye\u00a0y\u00fckseldi\u011fi belirtildi. Mobile UK\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada sald\u0131r\u0131lar\u0131n h\u0131zlar\u0131n\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ancak hala devam etti\u011fi belirtildi.\r\n5G istasyonlar\u0131yla beraber mobil operat\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da sald\u0131r\u0131ya u\u011fruyor\r\n5G istasyonlar\u0131na yap\u0131lan sald\u0131r\u0131 ile beraber mobil operat\u00f6r \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131 da komplo teorisine inanan insanlar\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yor. \u0130ngiltere\u2019de faaliyet g\u00f6steren mobil operat\u00f6rlerden BT\u2019nin CEO\u2019su Philip Jansen, 21 Nisan itibariyle\u00a040 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n\u00a0sald\u0131r\u0131ya u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Jansen bir BT m\u00fchendisinin b\u0131\u00e7aklanarak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir vakay\u0131 da olay\u0131n boyutlar\u0131n\u0131 anlatmak i\u00e7in g\u00fcndeme getirdi.\r\n\r\nTekrar tekrar hat\u0131rlatmakta fayda var: yeni tip koronavir\u00fcs olan\u00a0SARS-CoV-2,\u00a05G gibi teknolojilerle insanlara bula\u015fm\u0131yor. Bilim insanlar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n da g\u00f6sterdi\u011fi gibi vir\u00fcs, hava ve e\u015fyalara dokunma yoluyla insandan insana bula\u015f\u0131yor. Bu nedenle koronavir\u00fcs\u00fcn 5G ile bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 s\u00f6ylentilerine kulak asmamak gerekiyor.