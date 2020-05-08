100 bini aşkın kişiye yanlışlıkla Covid-19’a karşı “aşırı tehlikedesiniz” mektubu gönderilmiş

\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de h\u00fck\u00fcmetin onay\u0131yla 100 binden fazla ki\u015fiye Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi taraf\u0131ndan yanl\u0131\u015fl\u0131kla yeni tip corona vir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 tehlikede olduklar\u0131 ve kendilerini haziran sonuna kadar izole etmelerini isteyen bir mektubun g\u00f6nderildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de mart ay\u0131nda h\u00fck\u00fcmet, Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi\u2019ne ba\u011fl\u0131 kurulu\u015flarda ve pratisyen hekimlerden yeni tip corona vir\u00fcse (Covid-19) kar\u015f\u0131 en fazla risk grubunda bulunan ki\u015filerin h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde tespit etmesi istendi.\r\n30 HAZ\u0130RAN'A KADAR EVDEN \u00c7IKMAMALARI \u0130STEND\u0130\r\nBu kapsamda, \u00fclke genelindeki 2,16 milyon ki\u015fiye, di\u011ferlerinden daha s\u0131k\u0131 \u00f6nlem almalar\u0131n\u0131 bildiren \u201ca\u015f\u0131r\u0131 tehlikedesiniz\u201d mektubu g\u00f6nderildi. Mektuplarda, s\u00f6z konusu ki\u015filerin y\u00fcz y\u00fcze temas\u0131 en aza indirmesi ve 30 Haziran\u2019a kadar evlerinden \u00e7\u0131kmamalar\u0131 istendi.\r\n\r\n\r\nMEKTUPLARIN 10 B\u0130N\u0130 \u00d6LEN K\u0130\u015e\u0130LERE\r\nAncak, \u00a0al\u0131c\u0131lar\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde be\u015finin yanl\u0131\u015f \u015fekilde dahil edildi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. El yap\u0131m\u0131 listeleri kontrol etmesi istenen yetkililer, hastalar\u0131n\u0131n y\u00fcz binden fazlas\u0131n\u0131n riskli ya\u015f grubunda ya da kronik hastal\u0131k ge\u00e7mi\u015fine sahip oldu\u011funu do\u011fruyamad\u0131. \u00dcstelik, yakla\u015f\u0131k 10 bin mektubun hali haz\u0131rda corona vir\u00fcs nedeniyle \u00f6len ki\u015filere yolland\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Mektuplar\u0131 alan ve yak\u0131nlar\u0131n\u0131 kaybetmi\u015f aileler ise stres ve huzurlu\u011fa s\u00fcr\u00fcklendiklerini belirtti.\r\n\r\n\u0130ngiliz Tabipler Birli\u011fi ise savunmas\u0131z hasta listelerinin do\u011frulanmas\u0131n\u0131n, H\u00fck\u00fcmetin s\u00fcrekli de\u011fi\u015fen tavsiyeleri nedeniyle zorluklarla dolu oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin ba\u015f t\u0131bbi memuru Profes\u00f6r Chris Whitty, a\u015f\u0131r\u0131 riskli hastalar listesinin, hastane verileri ve bir dizi klinik durum kullan\u0131larak derlendikten sonra ba\u015flang\u0131\u00e7ta 900 bin civar\u0131nda oldu\u011funu, spesifik kanserleri olan veya organ nakli al\u0131c\u0131lar\u0131 olan ki\u015filerin yan\u0131 s\u0131ra ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini tehlikeye atan ba\u015fka rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 olan hastalar\u0131 da i\u00e7erdi\u011fi belirttii.\r\n\r\n\r\n\r\nWhitty, ilk mektuplar\u0131n Nisan ay\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda g\u00f6nderildi\u011fini ve pratisyen hekimlere kendi insiyatiflerini kullanarak ba\u015fka hastalar\u0131 eklemelerinin s\u00f6ylenmesinin ard\u0131ndan say\u0131n\u0131n 2,16 milyona \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k ve Sosyal Bak\u0131m Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan listedeki yakla\u015f\u0131k 107 bin hasta a\u015f\u0131r\u0131 risk grubunda olmad\u0131klar\u0131 tespit edildikten sonra \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. Pratisyen hekimlerden ilk etapta hatal\u0131 mektupg\u00f6nderdikleri ki\u015filerle yeniden ileti\u015fime ge\u00e7meleri istendi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, \u00a0pandemiden Avrupa\u2019daki en k\u00f6t\u00fc etkilenen \u00fclke konumunda bulunan \u0130ngiltere\u2019de corona vir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131 201 bini a\u015farken, vir\u00fcs kaynakl\u0131 \u00f6l\u00fcmlerin say\u0131s\u0131 30 bini ge\u00e7ti.