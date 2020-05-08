İngiltere’de bir depodan 160 bin sterlin değerinde 80 bin maske çalındı

3 days önce
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İngiltere’nin Salford kentinde bir depodan Çarşamba günü 166 bin sterlin değerinde 80 bin maskenin çalındığı açıklandı.

Maskeler Ulusal Sağlık Sistemi ve huzurevi çalışanlarına dağıtılacaktı.

Manchester Emniyeti’nden Chris Mannion, “Bu mide bulandırıcı bir suç” dedi.

Çalınan maskeler, N95 türü yüksek kaliteli maskelerdendi.

Hırsızlığın ardından yapılan incelemelerde bir çetenin deponun etrafında iki saat geçirdiği, deponun çelik kepenklerini kaldırıp alarmı çalıştırmamak için kepenklerde delik açarak içeri girdiği tespit edildi.

10 palet dolusu 320 koli çalan hırsızlar, depodaki basit cerrahi maskelere ve diğer medikal ekipmanlara ise dokunmadı.

Polis Mannion “Risk grubundaki insanları ve ön cephedeki sağlık çalışanlarını koruyacak ekipmanların çalınması şok edici” dedi ve ekledi:

“Ortak düşmanımızın Covid-19 olduğu ve Ulusal Sağlık Sistemi’ne yardım etmeye çalıştığımız bu dönemde böylesi bir dönemde bu suç mide bulandırıcı.

“Anlaşılan maskelerle ilgili bir kara borsa var ve hırsızlar bunları elden çıkarmayı düşünüyor.”

Kaynack: BB Türkçe

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