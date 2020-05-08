İngiltere’de bir depodan 160 bin sterlin değerinde 80 bin maske çalındı

\r\n\u0130ngiltere'nin Salford kentinde bir depodan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 166 bin sterlin de\u011ferinde 80 bin maskenin \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\nMaskeler Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi ve huzurevi \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na da\u011f\u0131t\u0131lacakt\u0131.\r\nManchester Emniyeti'nden Chris Mannion, "Bu mide buland\u0131r\u0131c\u0131 bir su\u00e7" dedi.\r\n\u00c7al\u0131nan maskeler, N95 t\u00fcr\u00fc y\u00fcksek kaliteli maskelerdendi.\r\nH\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n ard\u0131ndan yap\u0131lan incelemelerde bir \u00e7etenin deponun etraf\u0131nda iki saat ge\u00e7irdi\u011fi, deponun \u00e7elik kepenklerini kald\u0131r\u0131p alarm\u0131 \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmamak i\u00e7in kepenklerde delik a\u00e7arak i\u00e7eri girdi\u011fi tespit edildi.\r\n10 palet dolusu 320 koli \u00e7alan h\u0131rs\u0131zlar, depodaki basit cerrahi maskelere ve di\u011fer medikal ekipmanlara ise dokunmad\u0131.\r\nPolis Mannion "Risk grubundaki insanlar\u0131 ve \u00f6n cephedeki sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131 koruyacak ekipmanlar\u0131n \u00e7al\u0131nmas\u0131 \u015fok edici" dedi ve ekledi:\r\n"Ortak d\u00fc\u015fman\u0131m\u0131z\u0131n Covid-19 oldu\u011fu ve Ulusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi'ne yard\u0131m etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu d\u00f6nemde b\u00f6ylesi bir d\u00f6nemde bu su\u00e7 mide buland\u0131r\u0131c\u0131.\r\n"Anla\u015f\u0131lan maskelerle ilgili bir kara borsa var ve h\u0131rs\u0131zlar bunlar\u0131 elden \u00e7\u0131karmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor."\r\n\r\n\r\n\r\nKaynack: BB T\u00fcrk\u00e7e