İngiltere’de normalleşme süreci Pazartesi başlayacak

\u00a0\r\n\r\nKorona vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn en sert vurdu\u011fu \u00fclkelerden \u0130ngiltere'de \u00f6nlemlerin baz\u0131lar\u0131 gev\u015fetilmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Ba\u015fbakan Boris Johnson, al\u0131nacak kararlar\u0131n pazar g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klan\u0131p pazartesi g\u00fcn\u00fc de uygulanaca\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nBoris Johnson, h\u00fck\u00fcmetin pazar g\u00fcn\u00fc Korona vir\u00fcs\u00fc yasaklar\u0131nda gev\u015feme takvimini a\u00e7\u0131klamay\u0131 planlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve baz\u0131 kararlar\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesini umdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nParlamento\u2019da muhalefet partisi lideri Keir Starmer\u2019\u0131n insanlar\u0131n ne zaman i\u015flerine d\u00f6nece\u011fine ili\u015fkin sorusuna yan\u0131t veren Johnson \u201cBu konudaki plan\u0131m\u0131z\u0131 pazar g\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klayaca\u011f\u0131z\u201d dedi.\r\n\u2018VER\u0130LER\u0130 G\u00d6RMEL\u0130Y\u0130Z\u2019\r\nJohnson konu\u015fmas\u0131n\u0131n devam\u0131nda, \u201cPazar g\u00fcn\u00fcne kadar beklememizdeki ama\u00e7 verilerin yasaklar\u0131n gev\u015femesi konusunda ne kadar ileri gidebilece\u011fimizi g\u00f6stermesini de\u011ferlendirmek. Baz\u0131 kararlar\u0131n pazartesi g\u00fcn\u00fcnden itibaren y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmesini istiyoruz\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nBa\u015fbakan Johnson, kendisi de Korona vir\u00fcs\u00fcne yakaland\u0131ktan sonra yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6rerek sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015ftu. Ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde de ni\u015fanl\u0131s\u0131 Carrie Symonds\u2019la birlikte be\u015finci \u00e7ocu\u011funu kuca\u011f\u0131na ald\u0131.