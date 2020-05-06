İngiltere’de normalleşme süreci Pazartesi başlayacak

4 hours önce
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Korona virüsünün en sert vurduğu ülkelerden İngiltere’de önlemlerin bazıları gevşetilmeye hazırlanıyor. Başbakan Boris Johnson, alınacak kararların pazar günü açıklanıp pazartesi günü de uygulanacağını söyledi.

Boris Johnson, hükümetin pazar günü Korona virüsü yasaklarında gevşeme takvimini açıklamayı planladığını ve bazı kararların önümüzdeki günlerde yürürlüğe girmesini umduğunu söyledi.

Parlamento’da muhalefet partisi lideri Keir Starmer’ın insanların ne zaman işlerine döneceğine ilişkin sorusuna yanıt veren Johnson “Bu konudaki planımızı pazar günü açıklayacağız” dedi.

‘VERİLERİ GÖRMELİYİZ’

Johnson konuşmasının devamında, “Pazar gününe kadar beklememizdeki amaç verilerin yasakların gevşemesi konusunda ne kadar ileri gidebileceğimizi göstermesini değerlendirmek. Bazı kararların pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Johnson, kendisi de Korona virüsüne yakalandıktan sonra yoğun bakımda tedavi görerek sağlığına kavuştu. Geçtiğimiz günlerde de nişanlısı Carrie Symonds’la birlikte beşinci çocuğunu kucağına aldı.

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