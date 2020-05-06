İngiltere’de 25 yaş altı işsizlerin sayısı 1 milyonu aşabilir

30 mins önce
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telefonlarıyla oynayan iki ingiliz genç

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin en çok okulu bırakan ya da yeni mezun olan gençleri vurabileceğini gösteriyor.

“Class of 2020” (2020 Mezunları) adlı rapora göre, İngiltere’de bu yıl 640 bin genç daha işsizler arasına katılabilir. Bununla birlikte ülkedeki genç işsizlerin sayısının 1 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.

Raporda okulu bırakan her 3 ve mezun olan her 5 gençten birinin ilk çalıştıkları yerlerin salgından ekonomik olarak en kötü etkilenen sektörler arasında bulunan cafe, bar ve mağazalar olduğu belirtiliyor.

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