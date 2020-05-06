Boris Johnson bakımevlerindeki ölümlerden büyük üzüntü duyuyormuş

37 mins önce
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Boris Johnson

Başbakan Boris Johnson’ı, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer ile karşı karşıya getiren, başbakanların sorgulandığı geleneksel Çarşamba oturumuna koronavirüs salgını damgasını vurdu.

Johnson’ın Covid-19’u atlatmasından sonra işinin başına döndüğünde “hükümetin koronavirüsle mücadelesindeki başarısından” bahsettiğini hatırlatan Starmer, Avrupa’daki en büyük ölü sayısının “başarı olmadığını” söyledi.

Starmer Johnson’a “Bu iş buraya nasıl gelebildi?” diye sordu.

Johson ise “Her ölüm bir trajedi ve dikkatleri dehşet verici istatistiklere çekmekte haklı, sadece bu ülkede değil tüm dünyada” dedi.

Bakımevlerindeki ölümler

Johson ayrıca “Bu aşamada kendisine aldığımız kararların bir prensiple aldığını söylemek isterim. Yaşamları ve NHS’i (Ulusal Sağlık Hizmeti) korumak diye konuştu.

Johnson, Starmer bakımevlerindeki ölü sayısının neden hala arttığını sorduğunda da “Bakımevlerindeki salgın, çok üzgün olduğum bir durum” yanıtını verdi ve buralara kişisel koruyucu ekipman sağlanması için “büyük bir çaba harcandığını” anlattı.

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