Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

38 mins önce
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İngiltere’de, Krallık Kilisesi tarafından sahte koronavirüs ilacı satışı ülkede gündeme oturdu.

Daha önce, sahte koronavirüs ‘koruma kitleri’ sattığı için soruşturma açılan İngiltere’nin başkenti Londra’daki Krallık Kilisesi, satışları durdurmak yerine kitlerin ismini değiştirip ‘ilahi temizlik yağı’ adı altında satışına devam etti.

Ülkede birçok kişi kilisenin bu sahtekarlığına tepki gösterdi.

“İLAHİ TEMİZLİK YAĞI” 91 STERLİN

Kilise mensubu Bishop Climate Wiseman, bu kitin insanları koronavirüsten koruyacağını iddia etti.

Günde üç kez alınması halinde koronavirüsü önlediği ve iyileştirdiği iddia edilen, küçük bir şişe yağ ve yanında bir parça kırmızı ip bulunan ‘ilahi temizlik yağı’ ilacı, 91 sterline satılıyor.

2 BİN TANE SATILDI BİLE

Ulusa yardım ettiklerini öne süren Krallık Kilisesi çalışanı, “Ulusa yardım ediyoruz. Bunun koronavirüsü iyileştirdiğine ikna olduk. Bunların yaklaşık 2 binini sattık.”dedi.

KOMİSYON ARAŞTIRIYOR

İngiltere ve Galler Yardım Komisyonu, Krallık Kilisesi hakkında gelen şikayetleri incelemeye devam ettiğini ve yardım kuruluşunun sahte koronavirüs koruma kitlerinin satışını araştırdığını söyledi.

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