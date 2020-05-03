Birleşik Krallık koronavirüs hartasında ölümlerin olmadığı bölgeler görüldü

4 hours önce
0 1,179 Bir dakikadan az

Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölümleri gösteren ve posta koduna göre arama yapılan interaktif bir harita, Birleşik Krallık’ta virüs kaynaklı ölümlerin olmadığı birçok köy ve kasabanın olduğuna işaret ediyor.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) haritasına göre, Galler’in, Güney Batı ve Doğu İngiltere’nin bazı alanları ülkenin çoğunluğunu etkisi altına alan virüsten zarar görmedi. Ancak harita aynı zamanda, Birleşik Krallık’ta koronavirüs ölümlerinin yarısından fazlasının gerçekleştiği başkent Londra’nın üç bölgesinde henüz kayıtlı bir virüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediğini gösteriyor. Lambeth North, Borough, Southwark Street ve North Acton da koronavirüs nedeniyle bir ölüm kaydetmedi.

Londra’nın dışında ise Cornwall’da 24 kasabada virüs kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. İngiltere’nin doğusunda ise Suffolk’ta en az 23 bölge ve Norfolk’ta ise 21 bölge henüz virüs kaynaklı ölüm kaydetmedi. Galler’deki Conwy’de virüs kaynaklı ölümün gerçekleşmediği 9, Pembrokeshire’da 7, Gwynedd ve Ceredigion’da ise 5 köy ve kasaba bulunuyor.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

30 mins önce
30

Police chase ends with a pedestrian trapped between cars in Haringey

38 mins önce
34

Krallık Kilisesi piyasaya sahte koronavirüs ilacı sürüyor

45 mins önce
70

Havalimanlarında sosyal mesafe ‘imkansız olacak’

50 mins önce
88

Dünya genelinde korona virüs vaka sayısı 3 milyon 500 bini aştı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.