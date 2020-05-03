Prenses Charlotte kapı kapı dolaşıp yiyecek dağıttı

2 Mayıs’ta 5 yaşına giren Prenses Charlotte, ailece karantina süreci geçirdikleri kır evinin yakınlarında yaşayanlara ev yapımı makarna paketleri dağıttı.

KAPI KAPI DOLAŞTI

Charlotte, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden dışarı çıkmayan emeklilerin evlerini kapı kapı dolaştı ve elindeki makarna paketlerini bıraktı.

ANNESİ KATE GÖRÜNTÜLEDİ

Prenses’i makarna dağıtırken de amatör bir fotoğrafçı olan annesi Kate Middleton görüntüledi. Geçen hafta gerçekleşen yardım etkinliği sırasında çekilen bu fotoğraflar da Charlotte’un doğum gününde basına servis edildi.

AİLESİ DE EŞLİK ETTİ

Yerel kaynakların bildirdiğine göre bu dağıtım sırasında Charlotte’a sadece annesi değil babası da eşlik etti. O sırada ağabeyi George da onlarda birlikteydi. Ancak yiyecekleri dağıtım görevi küçük prensese verildi.

AİLECE SOSYAL İZOLASYON

Kate Middleton ve Prens William, karantina sürecini üç çocukları, George, Charlotte ve Louis ile birlikte Norfolk’taki Anmer Hall’da geçiriyor.

TAHT İÇİN DÖRDÜNCÜ SIRADA

Dün beş yaşına giren Prenses Charlotte, taht için dedesi Prens Charles, babası Prens William ve kardeşi George’un ardından dördüncü sırada bulunuyor.