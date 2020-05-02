Salgın sebebiyle İngiltere’de ofislerin aylarca kapalı kalacağı öne sürülüyor

2 hours önce
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Financial Times gazetesi, İngiltere’de ofislerin aylarca kapalı kalacağını yazdı.

Gazete Cumartesi günkü sayısında manşetten duyurduğu haberde, ülkede evden çalışmanın uzun bir süre norm haline geleceğini vurguladı.

İngiltere hükümeti sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik planını Perşembe günü kamuoyuna açıklayacak.

Financial Times’a konuşan üst düzey hükümet yetkilileri ise ofis çalışanlarının çoğunun aylarca evden çalışmasının beklendiğini söylüyor.

Yetkililer toplu taşıma araçlarına yığılmanın önlenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Financial Times’a göre İngiltere’de iş dünyasından sorumlu bakanlık sendikalarla ve şirket yöneticileriyle yakın işbirliği yapıyor ve tavsiyelerini önümüzdeki hafta kamuoyuna açıklayacak.

Bakanlık çalışma alanlarını yedi ayrı kategoride değerlendirecek.

Parakende satış mağazaları, fabrikalar ve depolar operasyonlarına daha çabuk başlayabilecek.

Ofisler çalışanları aylarca daha evden çalışmaya teşvik edilecek.

Kalabalık ofisler bir süre sonra yeniden açılsa da bu durumda ekiplerin ikiye bölünmesi ve bir hafta evde, bir hafta ofiste çalışılması bekleniyor.

Financial Times, İngiltere’de hükümet yetkililerinin tüm ofislerin kapalı kalmasını ise istemediklerini zira bazı çalışanların ev içi şiddet kurbanı olmalarından çekindiklerini yazdı.

Gazetedeki haberde hükümetin, pubların ve restoranların “yakın gelecekte normale dönmelerinin imkansız olduğunu” da açıklamasının beklendiği belirtildi.

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