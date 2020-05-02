İngiltere’de ilk üretime başlayacak marka Rolls-Royce

2 hours önce
0 205 Bir dakikadan az

İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce 4 Mayıs pazartesi günü üretime tekrar başlayacak. Böylece Birleşik Krallıkta üretime başlayan ilk marka olacak.

Rolls-Royce Goodwood’da yer alan üretim tesisinde verdiği arayı 4 Mayıs pazartesi günü sonlandırıyor. 2000 Rolls-Royce çalışanını yarısı bu kararla birlikte iş başı yapacak. Devletin belirlediği sosyal mesafe ve yere yeni döşenmiş işaretler bu süreçte uygulanacak.

AutoExpress’in haberine göre çalışanlarının yarısı ise üretim dışında çalışanlar da dahil olmak üzere evden çalışacaklar. Markanın sözcüsü üretimin kaldığı yerden devam edeceği ve üretim sırasıyla alakalı bir değişiklik olmayacağı, kaybedilen sürenin göz önünde bulundurulacağı belirtildi.

Markanın sözcüsü ayrıca üretime tekrar başlayacak olmalarının sağlık çalışanları için ürettikleri ürünlerin operasyonunu etkilemeyeceğini ve bu üretimin devam edeceğini de kabul etti. Rolls-Royce hastane ve sağlık çalışanları için yüz maskelerini Goodwood’da üretiyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 hours önce
60

Koronavirüs İngiltere’de yoksulları vurdu: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz

2 hours önce
68

Salgın sebebiyle İngiltere’de ofislerin aylarca kapalı kalacağı öne sürülüyor

2 hours önce
245

Binlerce gönüllü İngiltere’de plazma tedavisi denemelerine katılmak için başvurdu

1 day önce
686

Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nden İngiltere’ye ağır cezaevi eleştirisi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.