Binlerce gönüllü İngiltere’de plazma tedavisi denemelerine katılmak için başvurdu

2 hours önce
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PLAZMA

İngiltere’de Covid-19’a yakalanıp iyileşen kişilerden alınan kanın hastalığın tedavisinde kullanılması için yapılan denemeye katılmak için 6 bin 500’den fazla kişi başvurdu.

Şu ana kadar Covid-19 geçirip iyileşmiş olan 148 kişi kana bağışı yaptı.

Uzmanlar, hastalığı geçirmiş olan kişilerden alınan antikorların diğer hastalığın tedavi sürecinde kullanılabileceğini savunuyor.

Deneme sürecinin ardından elde edilecek sonuçlara göre, plazma tedavisinin yaygın kullanımına başlanıp başlanmayacağına karar verilecek.

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