İkizler üzerinde yapılan araştırmaya göre koronavirüste genler etkili

İkizler üzerinde yapılan kesin olmayan bir araştırma, genlerin vücudun Koronavirüse nasıl tepki verdiğini etkileyebileceğini öne sürdü.

Semptom izleme uygulamasına girilen verilere göre ateş, yorgunluk, koku ve tat kaybı da dahil önemli Koronavirüs sepmtomlarının, vakaların yüzde 50’sinde genetik olarak belirlendiği düşünülüyor.

King’s College London’daki bilim insanları Covid-19 Semptom Takipçisi uygulamasına sağlık durumlarını, semptomlarını ve ikizleriyle temas düzeylerini kaydeden iki bin 600 kişiden alınan bilgiyi analiz etti.

King’s College London ve TwinsUK’den Profesör Frances Williams, “Bütün ikizlerimize uygulamaya semptomlarını ve sağlık durumlarını düzenli olarak girdikleri için kocaman teşekkür ediyorum” dedi.

Onların sağlık araştırmalarına yıllardır devam eden muazzam bağlılıkları sayesinde bu önemli araştırmayı bu kadar hızlı şekilde gerçekleştirebiliyoruz.

Uygulama sayesinde gönderilen veriler bilim insanlarının insanların gösterdiği semptomları genlerin nasıl etkilediğini belirlemesine yardımcı oldu.

Bilim insanları, kişide sayıklama, ateş, yorgunluk, nefes darlığı, ishal, tat ve koku kaybı semptomlarının gelişmesinden neredeyse yüzde 50 oranında genlerin sorumlu olduğunu fark etti.

Bu arada kısık ses, öksürük, göğüs ağrısı ve karın ağrısı gibi semptomların etraftaki ortamdan kaynaklanabileceği düşünülüyor.

Birleşik Krallık’ta yaklaşık iki milyon kişi bilim insanlarını virüsün ilerlemesine dair bilgilendirmeye yardım eden Covid-19 Semptom Takipçisi uygulamasını indirdi fakat uygulamayı gerçekten kullananların sayısı bu ay içinde neredeyse yüzde 75 oranında düştü.

Bununla birlikte 8 Nisan’da yayımlanan veri analizi Koronavirüs tecridinin işe yaradığını gösteriyor. Birleşik Krallık genelinde 20 ile 69 yaşları arasında Kovid-19 belirtisi gösterdiğini bildirenlerin sayısı 1,9 milyondan 1,4 milyona düştü.

“İYİ HİSSETSENİZ DE HERKESİN SAĞLIK DURUMUNU UYGULAMAYA GİRMEYE DEVAM ETMESİ ELZEM”

King’s College London’dan Profesör Tim Spector, “İyi hissetseniz de herkesin sağlık durumunu uygulamaya girmeye devam etmesi elzem” dedi.

Sağladığınız veriler virüsün davranışını ve ilerlemesini anlamak için bu ivedi araştırmayı yürütmemizi sağlıyor.

Araştırma ön baskı halinde, hakem onayından geçmeden internette yayımlandı. Bulguların bilim insanlarına tedavi geliştirmeye nasıl devam edeceklerine dair gösterge sunabileceği ve yüksek risk altındaki grupların tespitine yardım etmesi umuluyor.

NHS İngiltere pazartesi günü Koronavirüs sebebiyle hastanede 329 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bu, 30 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük ölüm sayısı.

Birleşik Krallık; İtalya, ABD, Fransa ve İspanya’nın yanı sıra dünya genelinde 20 bin doğrulanmış ölüm sayısına ulaşarak ciddi dönüm noktasını geçen 5 ülkeden biri.