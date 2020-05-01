Başbakan Johnson: Ekonomik faaliyetlerin başlamasına yönelik bir plan açıklayacağız

Başbakan Boris Johnson günlük koronavirüs basın brifinginde, ülkesinin hastalığı “artan azmi ve ustalığıyla” yeneceğini söyledi.

İngiltere’nin koronavirüs aşısına yönelik çalışmalarının da bu azmin ve ustalığın parçası olduğunu vurgulayan Johnson, hükümetinin önümüzdeki hafta ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.

Johnson planın; çocukların okula nasıl dönebileceklerine, işe nasıl gidilebileceğine ve ofislerde çalışma ortamının nasıl daha güvenli olacağına yönelik ayrıntıları da içereceğini belirtti.

Başbakan Johnson dün ülkede 81 bin 611 koronavirüs testi yapıldığını da söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ise daha önce en geç Nisan ayı sonunda günde 100 bin test yapabilmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.

Zirve noktasını geride bıraktık. Sanki Alp Dağları’ndaki dev bir tüneli geride bırakmış gibiyiz. Ve şimdi önümüzde parlayan güneş ışığını görüyoruz. Bu noktada kontrolü kaybetmememiz, ikinci ve daha büyük bir dağla karşılaşmamamız hayati önem taşıyor.”

Maske takılması faydalı olur

Başbakan Boris Johnson’ın basın brifinginde yaptığı açıklamalardan diğer bazı satırbaşları şöyle: