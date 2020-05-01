Başbakan Johnson: Ekonomik faaliyetlerin başlamasına yönelik bir plan açıklayacağız
Başbakan Boris Johnson günlük koronavirüs basın brifinginde, ülkesinin hastalığı “artan azmi ve ustalığıyla” yeneceğini söyledi.
İngiltere’nin koronavirüs aşısına yönelik çalışmalarının da bu azmin ve ustalığın parçası olduğunu vurgulayan Johnson, hükümetinin önümüzdeki hafta ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik kapsamlı bir planı kamuoyuna açıklayacağını duyurdu.
Johnson planın; çocukların okula nasıl dönebileceklerine, işe nasıl gidilebileceğine ve ofislerde çalışma ortamının nasıl daha güvenli olacağına yönelik ayrıntıları da içereceğini belirtti.
Başbakan Johnson dün ülkede 81 bin 611 koronavirüs testi yapıldığını da söyledi.
Sağlık Bakanı Matt Hancock ise daha önce en geç Nisan ayı sonunda günde 100 bin test yapabilmeyi hedeflediklerini açıklamıştı.
Zirve noktasını geride bıraktık. Sanki Alp Dağları’ndaki dev bir tüneli geride bırakmış gibiyiz. Ve şimdi önümüzde parlayan güneş ışığını görüyoruz. Bu noktada kontrolü kaybetmememiz, ikinci ve daha büyük bir dağla karşılaşmamamız hayati önem taşıyor.”
Maske takılması faydalı olur
Başbakan Boris Johnson’ın basın brifinginde yaptığı açıklamalardan diğer bazı satırbaşları şöyle:
- “Ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasına yönelik olarak açıklayacağımız tarihler ve önlemleri çok büyük oranda bilimsel veriler şekillendirecek. Her gün daha fazla veri sahibi oluyoruz.”
- “Eğer güçlü bir geri dönüş yapacaksak, ikinci bir salgınla yüzleşmememiz bence hayati önem taşıyor. Zira bu ekonomiye kalıcı zarar verir. Bu nedenle önlemlerimizi çok dikkatli bir şekilde almalı, hem ekonomik faaliyetleri yavaş yavaşi yeniden başlatmanın hem de hastalığı kontrol altında tutmanın bir yolunu bulmalıyız.”
- “Koronavirüs salgını konusunda uluslararası kıyaslamalar yapmak zor. Fransa ve İtalya gibi ülkelere kıyasla daha erken aşamada, sokağa çıkma kısıtlamalarını hayata geçirdik.”
- “Genelde doğru zamanda doğru şeyleri yaptığımızı düşünüyorum. Ancak hükümet yetkililerinin her gün yeni şeyler öğrendikleri, dersler aldıkları da bir gerçek.”
- “Ekonomiyi yeniden canlandırırken kesinlikle kemer sıkma yoluna gitneyeceğiz.”
- “Sokağa çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından da maske takılması faydalı olur. İnsanlar böylece güvenle işe gidebilirler.”