British Airways 12 bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor

2 hours önce
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British Airways uçakları

British Airways’in sahibi International Airlines Group (IAG), 2020’nin ilk yarısında gelirlerinin yüzde 13 azaldığını belirterek, 12 bin kişinin işten çıkartılmasının planladığını duyurdu.

IAG’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

“Covid-19’un mevcut operasyonlarımıza etkisi ışığında ve yolcu talebimizin 2019 seviyelerine geri dönmesinin birkaç yıl süreceği beklentisiyle, British Airways sendikaları yeniden yapılandırma ve işgeten çıkartma programı konusunda resmen bilgilendirdi

Planlar müzakerelere tabi ve çoğu British Airways çalışanını etkileyecek ve 12 bin kadarının işten çıkartılmasıyla sonuçlanabilir”

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