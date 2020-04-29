İngiltere’de bakımevlerinde ve evlerde koronavirüsten ölenlerin sayısı da açıklanacak

2 hours önce
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugünden itibaren her gün bakımevlerinde ve evlerinde koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısını da açıklayacaklarını söyledi.

Matt Hancock ayrıca bakımevlerindeki herkese koronavirüs belirtileri göstersinler ya da göstermesinler, test yapılacağını belirtti.

Ayrıca 65 yaş ve üst kişilerle evden çalışamayıp işleri için ofise gidenler de koronavirüs belirtileri göstermeleri halinde test yaptırabilecek.

Bakan Hancock, kayıtlara göre 12 Nisan’dan bu yana bakımevlerinde 4 bin 343 kişinin koronavirüs sonucu yaşamını yitirdiğini, bakımevlerinde koronavirüsten ölenlerin oranının toplam rakamın yaklaşık altıda biri olduğunu kaydetti.

Hancock daha sonra bu oranı sorgulayan bir gazetecinin sorusu üzerine oranın her gün değiştiğini söyledi.

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