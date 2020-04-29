Boris Johnson yeniden baba oldu: Nişanlısı dünyaya bir erkek bebek getirdi

Boris Johnson’un yeniden baba olduğu duyuruldu.

Nişanlısı Carrie Symonds ile birlikte yaşayan Başbakan Johnson, geçtiğimiz Şubat ayında çocuk beklediklerini söyleyerek, Symonds’ın hamile olduğunu duyurmuş ve ardından nişanlanmışlardı.

Az önce yapılan açıklamaya göre Başbakanın nişanlısı, Londra’daki bir hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlıklarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, Başbakan ve nişanlısının NHS çalışanlarına teşekkür ettikleri de belirtildi.