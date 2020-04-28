Sağlık çalışanlarına destek için havada NHS yazan pilota soruşturma

5 hours önce
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İngiltere’de kimliği açıklanmayan pilot, Cessna F150 tipi küçük uçakla, ülkenin Hampshire bölgesindeki Blackwater kasabasının batısında bulunan Blackbushe Havaalanı´ndan kalkış yaptı. Pilot kalkış yaptığı uçakla çizdiği rotada, ‘saygı gösterisi’ olarak Ulusal Sağlık Servisi´nin baş harfleri olan NHS yazdı. Pilotun NHS için yaptığı özel uçuş için izin almadığı ve İngiltere Sivil Havacılık İdaresi (CAA) yönetmeliğine aykırı davrandığı için rapor edildiği öğrenildi.

UÇUŞ İZNİ ALMADI DİYE RAPOR EDİLDİ

Pilot, İngiltere Sivil Havacılık İdaresi yönetmeliklerine aykırı davrandığı ve uçağı `keyfi´ olarak uçurduğu gerekçesiyle rapor edildi. İngiltere Sivil Havacılık İdaresi´nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Pilotun niyetini her ne kadar takdir etsek de yönetmeliğe aykırıdır. Bu nedenle pilota soruşturma başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.

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