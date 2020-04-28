Salgınla mücadelede ölen sağlık çalışanlarının ailelerine 60 bin sterlin tazminat verilecek

İngiltere’de Corona virüs salgınında yaşamını yitiren Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) çalışanları ve sosyal bakım işçilerinin ailelerine 60 bin sterlin (75 bin dolar) tazminat ödeneceği açıklandı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, Pazartesi günkü basın toplantısında, 82 NHS çalışanı ile 16 sosyal bakım personelinin hayatını kaybettiğini belirterek “Bu insanların yakınlarına karşı derin bir görev duygusu hissediyorum” diye konuştu.

Vergi gelirlerinden oluşturulacak özel bir hayat sigortası fonundan bu ödemelerin yapılacağını söyleyen Hancock, yabancı sağlık çalışanları ile emekli olduktan sonra görev başı çağrısına yanıt veren kişilerin de fonun kapsamında olacağını belirtti.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve bakıcıların yüzde 75’inin siyah, Asyalı ve diğer etnik azınlıklara mensup olması tartışma yarattı ve Tabipler Birliği (BMA) bunun nedenlerinin araştırılmasını istedi.