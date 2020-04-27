Johnson’dan 22 gün sonra ilk açıklama: İkinci dalga ekonomik krizi getirir

1 hour önce
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Başbakan Boris Johnson koronavirüs tedavisinin bitmesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Başbakanlık konutuolarak bilinen 10 Numara’nın önünde 22 gün sonra ilk kez açıklama yapan Johnson, salgının yükseliş eğrisinin düştüğüne dikkat çekti. Johnson aynı zamanda halka bu süreçte göstermiş oldukları cesaret için teşekkür ederken, “Virüsün her gün  ülke genelindeki hanelere yeni bir üzüntü ve yas getirdiğini biliyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Virüsün, ülkenin savaştan bu yana karşılaştığı en büyük sorun olduğu hala doğru ve ben hiçbir şekilde karşılaştığımız sorunları en aza indirmiyorum.”

“İKİNCİ BİR DALGA EKONOMİK FELAKETE YOL AÇAR”

Johnson virüsün ikinci bir dalgasının felaket getirebileceğine dikkat çekerek, “Geçici süre için olsa bile bu eski ve temel özgürlüklerden vazgeçmenin ne kadar zor ve stresli olduğunu biliyorum.  İkinci bir koronavirüs dalgası ekonomik felakete yol açar” dedi.

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